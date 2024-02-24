汪小菲宣布再婚冧爆表白網紅女友　大S激罕27字回應盡顯高情商

大S徐熙媛與前夫汪小菲於2021年離婚後分別展開了新生活，女方翌年閃婚二嫁給舊愛具俊曄，汪小菲亦與內地女星張穎穎拍拖，本應各自安好，然而2022年大S公開表明不滿汪小菲未付清她的生活費，兩人因為錢銀瓜葛鬧上法庭，雙方更隔空爆發罵戰，撕破臉互相指控。去年汪小菲與張穎穎分手，至最近他高調宣布與台灣混山東的網紅Mandy相戀，更已多次帶新女友見家長，昨晚汪小菲在直播中就揚言有計畫於今年再婚，並豪氣表示要給Mandy買顆「大大的鴿子蛋」。

汪小菲与大S在網絡鬧得沸沸揚揚。（VCG）

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汪小菲日前在直播間突然大讚網紅女友Mandy表示：「她對我那麼好，對孩子那麼好，她人那麼好」，公開表白女友，說罷更高調宣布要跟對方結婚。汪小菲揚言：「今年肯定會結婚！」並多次強調一定會再婚「今年必須結，而且要給寶寶 (女友Mandy) 買個大大的（鴿子蛋）」，說時更是一臉冧爆，明顯是與Mandy陷於熱戀中。汪小菲又透露他最近的狀態很幸福，家人在身邊，還有新女友體貼陪伴，讓他感受到前所未有的溫暖，他與女友的相處模式已像夫妻似的：「現在是我主外，她主內」。

汪小菲揚言今年要再婚。(網上圖片)

汪小菲揚言今年要再婚。(網上圖片)

汪小菲與Mandy多次被影到拍拖出雙入對。(網上圖片)

汪小菲與Mandy多次被影到拍拖出雙入對。(網上圖片)

汪小菲與Mandy多次被影到拍拖出雙入對。(網上圖片)

汪小菲與Mandy多次被影到拍拖出雙入對。(網上圖片)

汪小菲新女友網紅Mandy。(網上圖片)

對於前夫汪小菲公開強調今年會再婚，對此，身為他前妻的大S就透過經紀人廖瑋琪大方送上祝福：「衷心祝福小菲！祝福這次婚姻一定要白頭到老！早生貴子！為他開心！」盡顯她的高情商。

大S為前夫汪小菲送上祝福。(大S微博)

汪小菲新女友網紅Mandy。(小紅書)

汪小菲新女友網紅Mandy。(小紅書)

汪小菲新女友網紅Mandy。(小紅書)

汪小菲新女友網紅Mandy。(小紅書)

汪小菲新女友網紅Mandy。(小紅書)