黃智雯離巢後時尚地位升級　首獲邀出席米蘭睇騷感興奮

去年宣佈與TVB結束16年賓主關係的黃智雯（Mandy），隨後加盟新公司成為朱茵﹑蔡少芬同門師妹，立即獲得不少時尚資源。近日，她就獲時尚品牌邀請到意大利出席時裝騷活動，期間先後出席兩大品牌SportMax與GIADA的活動，當中她身穿一件深棕色長裙搭配白色外套，既簡約又優雅。而首次到米蘭睇騷的她更坦言未出發先興奮，不過最叫她興奮的竟然不是當地名牌包包及飾物，而是當地的美食。

黃智雯首出席米蘭睇騷。

是次兩大品牌先後在意大利國家級圖書館及博物館舉行時裝騷，滿滿的文藝學術氣息，令Mandy表示非常享受和榮幸，她表示：「之前去過紐約出席fashion week，但意大利嘅fashion week就係第一次去，今次可以睇靚衫之餘，我希望可以觀光吓，周圍打卡影靚相。」過往，Mandy亦曾到米蘭旅遊，對當地亦留有美好印象：「本身好鍾意意大利呢個地方，之前有一次去意大利旅行，係自駕遊，遊覽咗好多小鎮，食咗好多美食，所以對當地印象好好。」

黃智雯一身打扮簡約又優雅。

而今趟旅程，天公卻不造美，連日陰天雨濕，天氣嚴寒，但無損Mandy的心情，她更冒寒風走到街上大玩街拍，她表示：「上次到米蘭係旅遊係晴天，今次就連日都陰天濕凍，感覺係另一番風味，始終咁難得嚟到米蘭，無論咩天氣當然要街拍。」

黃智雯渴望一嚐當地美食。

其實不少女士都渴望到意大利「朝聖」可以掃名牌包包及飾物，但Mandy卻自言沒有購買名牌包包的意慾，反而渴望一嚐當地美食，她謂：「雖然今次來去匆匆，但出發前，我已經搜尋咗好多當地著名餐廳及美食，我想食到好嘅食物多過買好多包包、飾物等返嚟。」而在受訪時問到今次出遊，可有邀請老公同行？Mandy表示沒有：「新年後大家都要工作，我亦要趕回香港宣傳新劇，我唔係爛玩嘅人，工作時，會專注工作。」