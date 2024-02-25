前麗的花旦李影加國逝世享年70歲　傳家中跌倒不適嘔心送院後不治

資深藝人，前麗的花旦李影今日 (25/2) 驚傳在加拿大離世，享年70歲。據悉，已移居加拿大的李影早前曾返港過年，日前她在位於列治文的寓所跌倒，又婉拒朋友照顧。今晨當地傳出朋友未能與她取得聯絡，故上門找她，當時李影稱不適嘔心，她的朋友發現她尚有意識但說話模糊且面帶瘀清，於是報警，醫護人員到場後需實以心外壓急救，並將她送院，可惜最終不治。

有傳媒向曾跟李影拍拖的藝人劉松仁求證，劉松仁表示兩人一直有聯絡，但並沒有聽過李影患病的事，他也需要打探一下有關消息。

資深藝人李影。(畫面截圖)

資深藝人李影。(畫面截圖)

資深藝人李影。(畫面截圖)

李影樣貌標緻，於70年代由朋友慫恿下投考麗的電視藝員訓練班，與劉松仁、麥當雄等成為同學。她畢業後曾加入配音組為卡通片配音，之後才正式成為演員，拍攝了多部人氣劇集，瞬即成為當家花旦。她當年還獲安排與鍾叮噹、南鳳、以及盧愛蓮組成四人女子音樂組合紫荊花合唱團，對撼無綫嘅「四朵金花」。

李影樣貌標緻。(畫面截圖)

李影樣貌標緻。(畫面截圖)

李影曾與劉松仁拍拖7年，她於1984年與相戀僅數個月的商人沈海鍵閃婚，並於1988年移民加拿大，兩人育有兩名女兒，可惜這段婚姻只維持8年便告終，李影獨力照顧女兒。她於2003年回流返香港，也有參與拍劇拍戲，去年曾為電影《12日》客串演出，在婚宴中扮演奶奶角色。李影曾表示自己永不言休，如果有適合的角色，她都會拍劇過下戲癮。其女兒沈穎婷為曾被封為「無綫咪神」、於2004年參加港姐入行，經過幾年發展之後決定轉職空中服務員。

李影與餅印女兒（沈穎婷Facebook）

李影在7、80年代紅極一時。（截圖）

李影拍過不少經典劇集。(畫面截圖)

李影拍過不少經典劇集。(畫面截圖)

李影拍過不少經典劇集。(畫面截圖)

李影拍過不少經典劇集。(畫面截圖)

李影拍過不少經典劇集。(畫面截圖)

李影拍過不少經典劇集。(畫面截圖)

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