孫佳君赴沖繩浸溫泉充電　49歲肌膚如少女般嫩滑靠一個日常習慣

孫佳君新年期間出走日本沖繩，讓自己好好充電再迎接新工作，每天爭取時間浸溫泉，促進血液循環令人更靚外，亦打開了心結。原來她在讀書時期，騎馬時曾多次由背摔下而令她留下心理陰影，現在終於解開心結不再恐懼，成功再次騎馬。她說：「中學嗰陣時有學騎馬，但因為跌過落嚟好多次，之後都好驚冇再騎。今次去沖繩再次騎馬。好開心啲馬好純好乖，唔知係咪因為沖繩環境好，好chill，騎馬都relax啲。」



孫佳君表示去旅行唔鍾意用電子產品。

孫佳君皮膚真係好好。

每年孫佳君例必到日本，但她獨愛去較偏遠少遊客的鄉郊地方，因為可以好好地親近大自然。旅遊期間孫佳君也甚少化妝，在心靈得到放鬆的同時，皮膚都可以好好休息，她說：「好鍾意去日本鄉下地方，多啲大自然嘅地方，可以好放鬆，心情特別好，笑起嚟都甜啲。好多朋友都話我唔化妝好睇過化妝，咁係我化妝技術差定係皮膚好，哈哈。」

孫佳君去沖繩旅行散心，順便充電。

孫住君也鼓勵大家旅行要放低電話，遠離電子產品，好好讓腦袋、眼睛放鬆，平日要運動外，亦可多浸溫泉或浸浴，目的是要令血液循環，對皮膚和身體也相當有益。

孫佳君騎馬。

孫佳君騎馬。

郭富城主演的電影《臨時劫案》愈戰愈勇，有份參演一角，戲中飾演被脅持的的士司機的孫佳君也感到高興。孫佳君說：「好開心觀眾喜歡，同Aaron 已經係合作過幾次，大家都有默契，通常拍嗰陣時佢已經知道想點樣拍。我盡量配合。覺得佢今次個造型真係最特別。一見到已經覺得想笑。」

孫佳君在電影《臨時劫案》中，飾演被脅持的的士司機。

孫佳君在電影《臨時劫案》中，飾演被脅持的的士司機。

孫佳君好性感呀！

孫佳君身材keep得好好。

《臨時劫案》主演孫佳君。（莫匡堯 攝）

孫佳君身材好FIT。(微博圖片)

孫佳君被劇中造型拖累，樣貌顯得不同。（《熟女強人》劇照）