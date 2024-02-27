婚後事｜陳自瑤揭老公留戀小三發癲　七情上面咆哮：我要離婚

TVB新劇《婚後事》由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇、王敏奕、羅冠蘭、黎燕珊、煒烈及區明妙等人主演，昨日（26日）正式播出，第一個章節就是「離婚」，故事圍繞羅子溢及陳自瑤的婚姻。

TVB新劇《婚後事》正式播出。(節目截圖)

第一個章節就是「離婚」，故事圍繞羅子溢及陳自瑤的婚姻。(節目截圖)

故事中講到陳自瑤與羅子溢最初的婚姻很美滿，二人育有一女兒，每到羅子溢生日陳自瑤與女兒都會為他做生日蛋糕，陳自瑤亦會拍片記錄，大曬幸福。但數年後，二人的感情不再，雖然陳自瑤與女兒繼續為羅子溢做蛋糕，但當初的甜蜜已經不再，即使隔著熒幕都能感受到他對羅子溢的「死心」，已經冷淡如水。

陳自瑤與羅子溢最初的婚姻很美滿。(節目截圖)

每到羅子溢生日陳自瑤與女兒都會為他做生日蛋糕，陳自瑤亦會拍片記錄，大曬幸福。(節目截圖)

雖然陳自瑤與女兒繼續為羅子溢做蛋糕，但當初的甜蜜已經不再，即使隔著熒幕都能感受到他對羅子溢的「死心」。(節目截圖)

劇情最後講到陳自瑤向羅子溢提出離婚，羅子溢力挽狂瀾但不果，結果二人還是要對簿公堂。陳自瑤更揚言離婚的本錢不是錢，而是夠狠去撕破臉。陳自瑤變得如斯模樣，原來是因為羅子溢有婚外情，並偷偷寫下名為《婚後事》的小說。陳自瑤向羅子溢咆哮並大叫：「我要離婚，我要離婚，我要離婚！」令到不少網民都感到驚訝，因為未見過陳自瑤如此兇惡的一面，覺得她真的受了很大的刺激才會這樣。

劇中可以見到陳自瑤演得入木三分，對演得知羅子溢出軌時演得十分自然及到位。(節目截圖)

陳自瑤七情上面咆哮。(節目截圖)

劇中講到陳自瑤曾想過原諒羅子溢的出軌，但她發現羅子溢對出軌對象仍未忘情，於是決心離婚。劇中可以見到陳自瑤演得入木三分，對演得知羅子溢出軌時演得十分自然及到位，絕對能夠顯示出她對「出軌」的仇恨。

陳自瑤更揚言離婚的本錢不是錢，而是夠狠去撕破臉。(節目截圖)

原來是因為羅子溢有婚外情，並偷偷寫下名為《婚後事》的小說。(節目截圖)