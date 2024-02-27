再見枕邊人｜張曦雯婚紗+水著曬弗爆身形　投入角色喊唔停挑戰大

馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇主演的《再見‧枕邊人》，以剝洋蔥式手法逐步邁向真相，故事一開出即見到女主角顧晴天（黃智雯飾）在懸崖邊亡命奔跑，之後跌落山崖；相隔七年，失了憶的晴天從印尼回歸，並在律師好友金長勝（羅天宇飾）幫助下尋找過去。晴天前夫楊萬森（馬德鐘飾）決定忘掉過去及晴天重新開始，就在與紅顏知己朱善美（張曦雯飾）大婚當日，晴天突然殺出令婚禮延期，



故事主線前後橫跨長達七年，對於過去，黃智雯(晴天)冇晒印象同感覺。

張曦雯一出場就晒喊功。

張曦雯呢個婚紗look好亮麗，仲隱約見到老鼠仔。

為了配合「尋找回憶」情節，年輕版晴天不時會在劇中現身，並由黃智雯（Mandy）分飾；雖然失憶七年與年輕版的晴天年齡至少相差十多歲，但Mandy無論演繹哪個年紀均「零違和」，年輕版的晴天更散發著一股充滿青春活力的甜美感，足證Mandy保養得宜。

張曦雯婚紗LOOK FIT到漏。

張曦雯婚紗LOOK FIT到漏。 13-17 呢個婚紗look，同樣將Kelly美好身段表露無遺。

張曦雯成個公主一樣。

一星期做足5日gym 張曦雯勤做運動保美好身段

呢個婚紗look將Kelly張曦雯美好身段表露無遺。

大婚之日，愛人嘅前妻突然殺出，搞到張曦雯婚禮延埋期

至於飾演楊萬森紅顏知己的張曦雯（Kelly），首集除了大晒亮麗貼身婚紗look，在同一集結尾及第二集還會分別展示弗爆水底芙蓉Look及做gym Look；無論哪個造型，Kelly均將其美好身段表露無遺，關鍵在於Kelly平時勤做運動，除了每星期會去大約5次健身室，每次運動時間不少於2小時外，Kelly還經常做瑜伽及重量訓練鍛鍊身材，難怪昨晚其中一幕手臂上老鼠仔若隱若現。

首集結尾張曦雯呢個水著look好弗。

首集結尾張曦雯呢個水著look好弗。

而首集甫出場即要展現喊功的Kelly，坦言《枕邊人》是其從演以來喊得最多的劇集：「呢套劇真係喊咗好多場，有時開工都會諗：『今日又要喊？』。我之前啲角色都係開心、甜美啲，同埋性格都直接，今次呢個角色除咗好多情緒同秘密，亦好多喊戲，真係好大挑戰同埋好有滿足感。」Kelly續指為了投入角色，開劇前除了瘋狂「罰抄」，更為角色度身訂造「專屬歌單」：「我每套劇開工前都會寫好多角色嘅背景資料出嚟，幫助自己了解個角色。另外我又會搵啲歌去配合番個角色性格同埋經歷，然後日日揸車返工時都聽住啲歌，令到自己更易進入個狀態。」

今晚第二集就有張曦雯做gym look，而且細心睇嘅話，會發現Kelly做gym嘅姿勢都幾標準架。