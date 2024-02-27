張致恒兒子確診自閉兼過度活躍症　雯雯壓力爆煲：覺得有精神問題

張致恒（Steven）與老婆區燕雯 (雯雯) 奉子成婚四年抱四，近年因為財困等家庭糾紛多次登上娛樂版，再多問題都有用心照顧4名兒子。雯雯2月27日凌晨在IG STORY留下長文，自爆其中一名兒子確診自閉兼過度活躍症。



張致恒與雯雯一家6口。(IG圖片)

Steven與雯雯兩夫婦湊4名兒子。（IG圖片）

雯雯親力親為湊小朋友。(ig截圖)

一開首雯雯即以「2024一開始就已經好不幸」為題，兩名親人患癌，又有兩隻愛犬身體出現多項問題，「再有一個小朋友確診autism plus hyperactivity。」令她身心俱疲。「坦白講照顧呢類小朋友，無論係身心情緒都係好大嘅學習，我一個人真係冇能力，同一時間可以照顧到四個小朋友應該話可以照顧到，但係會有一定嘅危險。最近小朋友先跌爆咗隻耳仔，醫生同我哋講呢類小朋友一年起碼會去幾次急症室，要有心理準備，而（依）家每一日面對佢嘅行為情緒都係一個好大嘅挑戰。同時因為屋企其他嘅小朋友仲好細，亦都會受到影響，我哋亦都要好努力學習點樣可以得到一個平衡。」

雯雯感謝張致恒STEVEN落力學習照顧小朋友。(youtube截圖)

回想去年雯雯坦言壓力幾近爆煲：「連我自己都覺得我自己有精神問題，經常性會出現一個惡魔叫我帶埋小朋友離開呢個世界，就可以得到解脫。發生咗咁多事，好現實，咁話俾自己知兩夫妻已經唔係兩個人嘅事，要照顧好佢哋一定要兩個齊心，冇咗是但一個根本係冇可能做到。呢段時間我好多謝stevencheung都不斷學習點樣照顧好小朋友，亦都實實在在多謝你同我一齊面對全世界嘅責罵（話我哋只係識借錢，又唔自己出去做嘢）。當中嘅難處，只要我哋先會明白。我哋唯一嘅共識就係做多兩份工，請一個姐姐去幫手。好慶幸仲有唔夠兩個月時間，姐姐嚟到我哋就可以重生，終於可以靠自己唔需要再求別人嘅幫忙。」

雯雯認其中一名兒子患自閉及過度活躍症。(影片截圖)

關關難過關關過，工人姐姐尚要2個月才能到埗，雯雯為了4名兒子3隻愛犬，努力咬緊牙關期待有好轉的一天：「發生兩隻愛犬嘅事，亦都令我醒覺，其實生活靜靜地平凡安穩就足夠。自己嘅情緒自己知道就足夠，如果能夠過到依兩個月，我希望同自己嘅家人能夠搵一個地方靜靜地渡過，遠離呢個公開又複雜嘅地方。」