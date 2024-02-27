汪東城貼三人照排除炎亞綸隔空回應吳尊　飛輪海合體難如登天

近日有網民在吳尊的微博留言，望能看見飛輪海合體開演唱會，而他就作出回應開出一條件，表明只要網民能說服其他三位（炎亞綸、辰亦儒、汪東城）他就願意開。結果沒想到汪東城隔空回應，他就貼上一張排除炎亞綸的照片作回應，而炎亞綸亦有就合體這件事回覆網民提問，表示：「你（網民）快加人，他們現在誰都收。」引起討論。

飛輪海似乎合體無望。（視覺中國）

在吳尊回覆網民開出條件後，沒想到汪東城都有留意此則新聞，並在之後於社交網站上貼一張與辰亦儒、郭品超的合照，隔空回覆吳尊：「請問這是阿尊說的另外三個嗎？」明顯地排除了炎亞綸。

汪東城隔空回應。（微博圖片）

而就飛輪海合體這件事，炎亞綸似乎有看到新聞，並在社交網站作出回應：「原來這件事還能是新聞喔？我以為在讀歷史課本。」而其中有網民就留言詢問：「合體嗎？我小時候最喜歡你們了，海報都買了不少。」沒想到他立即作出回應：「你快加入，他們現在誰都收。」明顯地大家有不和，飛輪海合體應該難如登天。

炎亞綸與汪東城的舊緋聞再次被提起。（炎亞綸﹑汪東城微博圖片）

另外，有網民亦在留言區再重新提起炎亞綸與汪東城的舊緋聞，有網民直接留言表示叫他對汪東城死心，他不愛你了等說話，而炎亞綸亦立即作出回應：「你要愛趕快去愛，我怎麼可能會愛一個整天以性向羞辱人的人。」否認有愛過對方。