前TVB花旦驚見瘦乾老態被指不及型男老公　曾是20年煙鏟暴瘦60磅

現年65歲的苗僑偉 （三哥）與61歲老婆三嫂戚美珍於1990年結婚，拍拖相愛至今已有逾30年。去年11月苗僑偉隨香港明星足球隊與榕江村超聯隊在香港大球場上演友賽時，戚美珍幾乎在球場上跌倒，即伸手扶實三嫂手臂，Man爆護妻。

「三哥」苗僑偉與「三嫂」戚美珍因1982年合作劇集《飛越十八層》相識繼而相戀 (《絕代雙驕》劇照)

早前三哥與戚美珍一齊開騷唱歌。三哥在台上紳士地扶老婆出場，三哥一身西裝型仔打扮，身形挺拔，健朗又瀟灑；而戚美珍則戴帽以長裙示人。兩人合唱期間不時對望，相當甜蜜。

「三哥」苗僑偉與「三嫂」戚美珍不時在發上分享兩人的合照 (WeareMiu苗僑偉戚美珍@微博)

發哥經常跟圈中好友行山。圖為發哥相約曾華倩、戚美珍和苗僑偉行山的合照。（微博圖片@曾華倩）

惟戚美珍近來似乎老態不少，黑暗中仍可見她臉上有不少皺紋，又驚現雙下巴，顯得頗瘦削，氣色看上去不多好。戚美珍狀態引來網民討論，「他老婆老了好多，苗僑偉還是那麽帥氣」、「這是戚美珍嗎，變化太大，苗喬偉很有男人味」、「這是戚美珍嗎？不像她了」。但仍有人指戚美珍年過60來說，已是相當不錯，「都沒看到戚美珍的正面就在說她老」、「評論區要求太高了，而且人家退出娛樂圈幾十年啦。」

戚美珍2009年時曾經突然暴瘦，被指神秘入院疑患重病。後她接受採訪澄清身體健康，因做運動減肥才瘦了5、60磅。當時身為20年「煙鏟」的她就笑言會戒煙，身形近年回復富態，更一度被譚詠麟笑是「肥珍」，而三哥依然護妻稱即使太太幸福肥，也會對她不離不棄。

戚美珍被指老了不少。（抖音）

戚美珍被指老了不少。（抖音）

戚美珍被指老了不少。（抖音）

三哥依然靚仔。（抖音）

大家都知道她是三哥苗橋偉的老婆，當年三哥是「五虎」，戚美珍則是「五麗人」。

戚美珍。

要數歷史久遠啲嘅，一定要數因為拍無綫劇《飛越十八層》撻着嘅三哥苗僑偉同戚美珍，1990年結婚，育有兩女！（資料圖片）