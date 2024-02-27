李龍基未婚妻王青霞送A貨筷子　稱有份設計林淑敏麥玲玲係受害者

李龍基（基哥）與比他小36歲的未婚妻王青霞（Chris）近日風波不斷，王青霞較早前因涉逾期居留、使用虛假文書等6罪被控告，目前於大欖懲教所還柙中，李龍基更不離不棄，連日來前往探望未婚妻Chris，痴心一片！麥玲玲早前接受訪問時亦曾直言王青霞確實有點不尋常，事後更向傳媒大爆女方曾自稱為名牌設計筷子，令她大感疑惑︰「佢話佢設計，嗰個國際品牌出首飾出家品，我成日行街，點會唔知啲款式。」

李龍基連日來都有到大欖懲教所探望未婚妻。（陳順禎攝）

麥玲玲曾收Chris自稱為名牌設計的筷子。(胡凱欣 攝)

對於Chris自稱為國際名牌設計的筷子如此威水，馬上就有網民翻出Chris亦曾送過國際品牌的筷子給大小姐林淑敏的片段，Chris更在片中講道：「希望你過快樂嘅日子，筷子筷子，快樂過日子。」而林淑敏亦回應稱：「真係好好啊！」而Chris更補充：「紀念版嚟嘅！」而林淑敏亦非常客氣：「下次唔好咁嘥錢啦！」而Chris更豪氣講道：「小事啫，希望你食飯用到佢，Bye Bye！」林淑敏再客氣稱：「我夾餸畀你睇，多謝基嫂。」

原來就係呢套筷子。（截圖）

好重手！（截圖）

希望Chris經過今次之後，可以同基哥快快樂樂過日子。（截圖）

點撃下圖睇當時情況，Chris更非常大口氣：

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而麥玲玲回覆《香港01》時就坦言與林淑敏收到同款禮物，她稱：「Chris話佢同Tiffany & Co.合作設計，仲拍咗茶具餐具嘅片畀我睇，不過有常識都知有問題，其實佢都係一番心意，又冇傷害人，係有少少作大成份。一眼就知佢唔係詐騙高手，可能我畀佢感覺係貪慕虛榮，喜歡名牌，又或者我係村姑、鄉下人，唔識分真假，冇乜常識，但無論如何，我仍然覺得佢係有一份心意，而佢又真係冇呃我錢。」麥玲玲更稱Chris私下為人熱心：「佢本質唔係出面啲人講到咁，希望佢之後誠實啲，簡簡單單做人。」

玲玲師傅希望Chris誠實啲。(胡凱欣 攝)

Chris入咗唔少貨！

呢個先係真品。（截圖）