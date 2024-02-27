任暟晴被指走後門獲大學有條件取錄　委屈發文：我只係普通學生哥

《聲夢2》冠軍任暟晴（Jasmine）上月迎來18歲生日，她月初出席活動時，透露自己已獲3間大學有條件取錄，收到Conditional offer，但仍要看接下來的考試表現，Jasmine當時說：「我報咗港大、中大同科大，三間都有俾offer，但科目我就唔講住，起碼知自己唔會無書讀。」

任暟晴（Jasmine）早前表示自己已收到三間大學的Conditional offer。（資料圖片/葉志明攝）

有網民知道後，就質疑她是否「走後門」入大學，又說：「其實憑乜嘢佢試都未考就會有三大Offer？因為佢係名人？」、「《聲夢》保大學」、「Yumi（鍾柔美）同Windy（詹天文）要考埋DSE先知」

任暟晴被質疑因有名人身份，所以未考DSE已經獲大學取錄。（IG@jasmineeyam）

不過Jasmine就在threads澄清事件，讀聖士提反書院的她解釋自己是IB（國際文憑大學預科課程）考生而非DSE考生，並說：「而我哋報大學嘅deadline同埋收offer嘅deadline係早過dse生的 身邊如果有考ib嘅朋友都係一樣的 我哋係喺考真正ib個公開試前已經收到曬conditional offer，知道自己有邊啲大學收(除咗澳洲大學 因為嗰邊係遲開學）所以全班同學已經逐一收到offer㗎啦 我亦都唔例外：）」

任暟晴就讀的聖士提反書院，同時提供IB和DSE課程，而她正是IB考生，非DSE考生。（IG@jasmineeyam）

她亦說自己收到的是Condition offer，是有條件的，她表示：「所以大家見到報導上面講嘅offer係conditional offer，如果到時達唔到offer嘅要求 咁就冇得讀㗎啦。所以我呢幾個月還是好努力咁溫緊書的 希望大家知道 我其實都只不過係一個同大家一樣努力緊、普通不過嘅學生哥」最後又祝其他中六學生都一齊努力，指很樂意盡量答覆大家的疑問。