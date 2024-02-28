甘比獲閨密鄭秀文捧場即場鈎織頸巾　一代女神化身Model做生招牌

城中富商「大劉」劉鑾雄太太甘比（陳凱韻）近年愛上鈎織，更開了一間一站式鈎織店，致力推廣鈎織文化。身為店長的甘比，不但親身上陣做生招牌，還會以導師身份親自教授，不少圈中好友包括阿嬌（鍾欣潼）、阿Sa（蔡卓妍）、佘詩曼、唐詩詠、何超欣與阿嫂奚夢瑤、江美儀等都有捧場！早前甘比兩位天后閨密鄭秀文（Sammi）同鍾楚紅（紅姑）亦有到鈎織店打卡，紅姑更化身Model展示甘比的作品！

甘比（陳凱韻）近年愛上鈎織。（IG@happyyarn_kimbee）

親身示範。（IG@happyyarn_kimbee）

不少圈中好友都有捧場。（IG@happyyarn_kimbee）

+ 5

日前甘比曬出與鄭秀文及鍾楚紅的合照，並寫道：「我今日好好好開心呀！認識我深嘅人都只我其實面皮紙咁薄，好少會叫朋友來撐我什麼什麼的！自從Happy yarn開店以來，我發現好多朋友仔都好錫我，又好支持我！非常感動及感謝！今日呢兩位已經唔可以用『好朋友』來形容的『屋企人』成日想嚟，我又唔好意思安排佢哋嚟嘅Mi（鄭秀文）同Cherie（鍾楚紅），終於都去埋，佢哋話冇可能仲未去打卡，多謝你哋欣賞我的用心，亦多謝你們的窩心。」

日前甘比曬出與鄭秀文及鍾楚紅的合照。（IG@happyyarn_kimbee）

甘比笑言紅姑十分喜歡她的鈎織作品。（IG@happyyarn_kimbee）

甘比笑言紅姑十分喜歡她的鈎織作品，她更即場為對方織頸巾：「Cherie紅姑真係好有fashion sense，那天，Cherie 除了好喜歡我鈎的大玫瑰花同士多啤梨咕𠱸之外，仲心血來潮揀了嚿灰色冷，叫我鈎條頸巾畀佢，結果我用了30分鐘時間完成，佢好喜歡仲即刻戴上。我原本都對那嚿灰冷有懷疑，但襯在Cherie身上又驚奇地好看，仲可以做封面添！」戴上灰色頸巾的紅姑對着鏡頭擺Pose，完美Carry一條看上去平平無奇的的灰色頸巾，網民紛紛留言大讚氣質出眾！

紅姑完美Carry！（IG@happyyarn_kimbee）

愛不釋手。（IG@happyyarn_kimbee）