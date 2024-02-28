婚後事｜「丁蟹廢老版」煒烈演活基層橫蠻長者　盤點啜核貼地金句

播放了兩集的《婚後事》，暫時除了男主角羅子溢（飾潘善仁）及女主角陳自瑤（飾張明芯）成功彈出外，飾演善仁父親潘良的煒烈亦備受廣泛關注，除了因為潘良是導致善仁及明芯關係走下坡的最大導火線外，潘良極為貼地的廢老人設亦引起很大迴響，其中「臭雞」、「你老媽西蘭花」及「你姨媽到」更成為最新廢老金句潛力圖！



煒烈今次飾演「終極廢老」入型入格，一句「臭雞」成為經典！

潘良本身是毫無責任感的父親，但善仁為了圓母親遺願，竟不顧一切將「廢老」父親接回家照顧；結果除了要明芯分擔賭債，還要明芯肩負照顧本身生活惡習極多的父親的責任，結果有次明芯因潘良在垃圾桶屙尿大發雷霆，之後更使橫手將「廢老老爺」送往老人院。面對家嫂的決絕，潘良毫不畏懼，不但繼續在老人院橫行，昨晚（27日）更直衝明芯公司要求六位數字「消失費」，其間不但句句寸嘴，更像丁蟹上身般歪理連連。

煒烈同陳自瑤呢場講數戲勁搶Fo，網民大讚對白貼地。

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當中「賭錢論」更是賴皮得令人拍案叫絕：「你唔好當我嚟乞先得㗎，你賺嘅每個崩，我個仔都有功勞㗎」、「你扮慘呀？你慘得過我？我都係做好心，唔再連累個仔啫，咁就盡地一煲卒之乜都冇晒，唔覺意爭人幾廿個，你估我想㗎？」、「喂八婆，你想唔畀錢吖嘛，我唔搬咯，咩事呀」、「都叫咗你唔好咁臭四㗎啦，成日為咗我啲嘢啄Q住個老公，男人要面㗎，推個老公出去滾，你怪得邊個？」、「好！你今日姨媽到我唔同你計咁多。」

煒烈堪稱歪理界嘅天花板！

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對於明芯有老爺如此，網民萬眾一心表示同情，並大讚煒烈演「基層廢老」勁貼地，值得一個男配獎！對於網民正評，煒烈大表驚喜，感激遇上好監製及好編審之餘，亦透露拍攝時過足戲癮，並大賣關子謂：「咁大個仔都未試過拍戲要喊成十幾個鐘。」煒烈更親揭昨晚引起熱話的「你老媽西蘭花」之謎：「因為明芯個媽咪叫Nancy，我個角色咪亂咁叫佢西蘭花咯。」 1976年已參與劇集拍攝的煒烈，拍攝作品多不勝數，近年更為人熟悉的作品有《新四十二章》中的富商及《棟仁的時光》中的老行尊等。

烈親解「你老媽西蘭花」之謎。