李元元出活動變怕羞妹　貼近媽媽耳仔講秘密勁可愛

藝人李燦森兩位女兒李元元（Lucy）及李斐斐（Sucy），因在Instagram紀錄搞笑日常而深受網民歡迎，至今擁有逾40萬粉絲追蹤，相當厲害。今（28日）Lucy就由媽媽陪同出席《2023香港社交媒體風雲榜》活動，在接受《香港01》訪問時她竟顯得害羞，樣子非常可愛。

Lucy悉心打扮出席活動好可愛。（陳順禎攝）

悉心打扮出席活動的Lucy，全程顯得害羞安靜，但無損其可愛活潑形象，依舊成為焦點之一。而在接受訪問的時候，問到今日出席活動開不開心時，她就輕聲細語表示：「開心。」之後貼近媽媽耳朵旁說話，未知在說些甚麼，顯得相當神秘。

Lucy表示出席活動好開心。（陳順禎攝）

而問到妹妹Sucy今日未能出席，媽媽梁志瑩就表示：「妹妹喺屋企，因為差唔多要瞓晏覺。」續問到Lucy漸漸長大了，會不會為她減少接幕前演出時，梁志瑩就表示： 「我哋都係隨緣啦，有嘅啱嘅就會接。（會唔會問佢意見？）我諗應該有少少難度，所以就應該係我幫佢篩選。如果覺得好難做，真係搞唔掂都唔會幫佢接，好長時間嗰啲真係搞唔掂。」

Lucy媽媽表示隨着女兒長大，社交網可能會減少更新曝光。（陳順禎攝）

在Instagram上曝光率極高的Lucy，一舉一動都備受關注，問到媽媽梁志瑩隨着Lucy漸漸長大，除了為其篩選在幕前工作外，社交網上會不會減少更新時，她就表示：「可能都會。」但不會刻意去做。她又揚言時不時是Lucy主動要求上貼影片：「有陣時會話拍完放上IG，搞笑個啲。」而Lucy的幕前工作李燦森完全不插手，一切交由媽咪負責。