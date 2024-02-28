愛回家｜疑回應劉鑾雄言論齊搵「膠面人」　古佩玲同佢都被拉落水

「大劉」劉鑾雄普透露自己愛睇《愛．回家之開心速遞》，去年11月在記招上，他被問起近日有冇睇《愛．回家》時，表示間中有，然後笑說：「你講起《愛．回家》又好笑，我見到有個角色，費事開名啦，唔係陣間以為我針對佢，笑起上嚟真係硬膠，整容整到實到啲肌肉唔識郁㗎。」雖然他不肯開名，但被問是男或女，大劉就表示：「男就好少整到咁硬膠嘅，當然係女啦！」劇集多位女角皆成為網民懷疑對象。

劉鑾雄在記招上，曾說有《愛．回家》女角色整容整到「硬膠面」，但他也明白對方是為了搵食。（資料圖片）

嫌疑人之人的古佩玲就曾向傳媒表示冇留意新聞，說：「我多數同熊家嘅人合作，大家都笑得好自然。」而「三太」樊亦敏回應時就哈哈大笑，問大家有冇貼士，又表示：「一定唔係講緊我，我笑得好自然，我係純天然冇整過嘅，但我就唔知佢講邊個喇。」

古佩玲就被指做表情不自然，一度成為嫌疑人。（電視截圖）

古佩玲曾向傳媒表示自己貪靚，確實想過醫學美容，但一直因時間問題未成事，暫時只能用瘦面機。（資料圖片/梁碧玲攝）

昨晚（27日）播出一集以「誰是膠面人？」為主題，上述兩位以及群姐（許思敏飾）、熊若水（呂慧儀飾）、Mia（何芷珊飾）、Cammy（鍾晴飾）、Candy（葉蒨文飾）等都被拉落水。劇情講油王「石尤先生」在接龍集團停電時被一女子人工呼吸相救，他想找出救命恩人，救命恩人唯一特徵就是塊面又硬又膠，「大小姐」林淑敏為了促成與油王的生意合作，就積極搵出膠面人。

「油王」救命恩人塊面又硬又膠。（電視截圖）

她和大龍生（羅樂林）率先懷疑樊亦敏，指她「打完美容針，咩表情都做唔到，塊面真係好膠。」、「你塊面緊緻到咁仲唔係膠？」不過並不是她。之後大小姐捉齊群姐（許思敏飾）、熊若水（呂慧儀飾）、Mia（何芷珊飾）、Cammy（鍾晴飾）以及不是接龍集團的Candy（葉蒨文飾）和素素（古佩玲飾），眾人皆否認自己是膠面人，但為了贏得大小姐的獎金，不惜試盡各種方法變膠，如古佩玲就在嘴裡塞棉花希望塊面脹卜卜，葉蒨文則剝智慧齒打麻醉針、鍾晴俾蜜蜂針、近日在《愛．回家》性感演出只穿胸圍上陣的群姐，更注射多支美容針等。

曾斬釘截鐵表示自己是純天然、非膠面人的「三太」樊亦敏，於劇中被指「打完美容針，咩表情都做唔到，塊面真係好膠。」（電視截圖）

群姐、Cammy、熊若水、Mia、素素、Candy都是劇中「膠面人」嫌疑犯。（電視截圖）

素素古佩玲話想塊面膠啲。（電視截圖）

劇中古佩玲為了令自己變成硬膠面，狂在口中塞棉花。（電視截圖）

眾人被「油王」驗證夠不夠膠面。（電視截圖）

群姐不惜去整容。（電視截圖）

不過，以上全部皆非油王心目中的膠面人，賺錢心切的大小姐不得不親自出馬，整假面具扮膠面人，連表情都做唔到，但成功騙過油王。不過計劃被鄭世豪搞破壞，生意差點傾不成，最後卻被「佳叔」（鍾志光飾）搵出膠面人真身。

「大小姐」林淑敏整假面具冒認膠面人。（電視截圖）

林淑敏在社交平台公開化妝片段，原來拍攝時為了令面部面「膠」，她用了粵劇化妝方式「吊眉」。（電視截圖）

原來，膠面人真身是「機械人新豪仔」，觀眾都唔知好嬲定好笑。