張可頤專訪｜曾患病養和醫生都冇計　靠氣功師傅醫好：真係搏一搏

張可頤近年幕前作品減少，不過月前參演的賀歲片《臨時劫案》獲得不少好評，她在戲中的演出亦令觀眾驚嘆，畢竟張可頤今年已經有54歲（電影拍攝時52歲），但依然保持非常好的狀態，著實不易。



與張可頤專訪當日，近距離觀望下，可以證實電影中的她並沒有靠後期修飾，皮膚貨真價實地好，真人更年輕過上鏡，令人嘖嘖稱奇。但現在的張可頤從當年走過來其實不容易，曾經因為一個病，令她整個外型完全變了樣。



張可頤做女主角《臨時劫案》早前在賀歲檔上映。（莫匡堯 攝）

曾患情緒病？

當年張可頤被指有情緒病，但其實不是，她真正患上的是甲狀腺病，會導致情緒失控，荷爾蒙分泌有些偏差，她說：「我就係呢個經歷裏面呢，我感受到當情緒失控嘅時候係嗰種不知不覺同埋自己根本唔察覺、唔認知根本連呢個認知都無呀！」

原來一直以來，在學校、在社會，由細到大都沒人灌輸過這些知識，一個人的內心和情緒，以及周圍發生的事物，它們之間的連貫性是什麼？如何避免這種情況發生？當時的張可頤開始對自己以前學回來的東西感到疑惑，決定開拓新層次的知識高度。「我想可以去分享畀多啲一般嘅周圍嘅人，佢哋學校學唔到，或者未必知道嘅嘢，我想話畀佢聽『喂會咁樣㗎喎』，你唔好淨係以為自己做好多運動，你食得好乾淨，你早瞓早起就一定無事，絕症唔關你事，我一定唔會有生命危險，但係情緒病都一個killer嚟嘅，情緒病都可以攞你命，咁所以呢個就係我好初期嘅時候，我會realize到一個認知，所以我就好鍾意喺我唔做幕前嘅時候，我想去做多啲呢啲嘢囉。」

張可頤並不是患有情緒病，而是甲狀腺病，會導致情緒失控。（資料圖片）

修心修行控制情緒

自從患病後，張可頤開始去修心修行，以前以為一些虔誠的佛教徒才會做的事情，原來是每個人都必須經歷的，是學校沒有教給我們的。她說：「因為我唔知點樣控制情緒，我細個會覺得情緒要嚟喇，咁咪嚟囉！我點知點控制啫，無人教我哋，媽媽爸爸都唔識教係咪？原來我更多咗認知之後，我會覺得原來情緒開始自己控制架喎，你問我係咪好討厭情緒，唔係，但係我點樣可以控制到唔俾情緒去擾亂我個心呢？或者一個情緒，令到我影響我生活或者影響我人際關係，或者影響我自己本身嘅健康呢？咁你就一定有個技巧，或者一啲認知去知道我點樣適當時候利用情緒唔需要嘅時候，我點樣擺埋佢一邊，佢只不過係我工具嚟。」

對於不懂得控制自己的脾氣，相信很多人都經歷過或見識過，張可頤不是那種會向別人發脾氣的人，但會自我折磨，不斷地困擾自己，導致很少爆發情緒。「我不是那種會向別人發脾氣的人，但我會自我折磨，不斷地困擾自己，導致我很少爆發情緒。」但作為一個演員，情緒的收放自如好重要，亦是一個矛盾位，她笑說：「多少神經病㗎！喂，必須㗎呢個係，所以你咪就要分得好清楚，呢個係技巧嚟，但我覺得唔應該係演員淨係咁樣，其實好戲之人邊喺台上 。喺凡間啦，大把好戲嘅人，可能比我哋更好戲。」

每個人都會有情緒，學懂如何控制，就不會被其影響。（資料圖片）

靠氣功師傅成功醫好

最終這個病，西醫幫不到她，當初因為對這種疾病缺乏認知，她就像一個無知的人一樣，甚至以為只需要休息一段時間就能恢復，吃西藥，但藥物後來使張可頤身體產生了抗拒，導致外貌完全改變，嚴重影響了她的生活。「最後我係氣功師傅醫返。一年時間度喇，我所理解嘅氣功，其實係一切都係能量，呢個宇宙間一切都係能量。點解你會有生病，生病就係你體內嘅能量失衡，某啲嘢失衡，可能係喺你嘅心肝脾肺腎某個器官裡面，你啲氣失衡咗，可能你嘅氣，可能又係等於能量啦！

張可頤早年亦有為ViuTV拍攝新劇《暖男爸爸》。(《暖男爸爸》劇照)

奇妙吧？靠氣功師傅成功除病，其實她當時也是賭博心態，「我嗰時真係搏一搏呀，因為我嗰時係用咗2、3年時間都搵唔到一個好徹底醫到嘅方案，個醫生都同我講，個養和醫生同我講嘅可能輕則係一年半載，中則即係中間位，可能幾年好番，有啲係成世都要食藥，咁我就永遠喺一個無止境的大海裏面呢，喺度浮沉。我諗係人生嘅最谷底架啦，即係如果我唔係天生有少少樂觀，我諗我自殺都死咗。」她指當時自己開始信教，對地球以外的知識感興趣，人所信仰的是什麼？存於這個世界的教誨真理是什麼？開始重新思考從學校和社會所教導的事物，「開始覺得what have I done wrong，點解會deserve一個咁嘅病？我又冇做過壞事，我又唔會害人，我又冇做過啲陰質嘢，點解好人有好報，壞人有報應，我話都唔係嘅？都唔係嘅！ 」

張可頤靠氣功師傅成功醫好個病。

幸好，當時張可頤並沒有被這個病打敗，雖然想得很灰色，但依然重新展開她的新生活，「我彈翻起身囉，我唔忿氣囉！我唔甘心呢啲學返嚟嘅嘢錯嘅，唔係嘅，即係呢個係我自己同我內心自己嘅掙扎嚟架，我同任何人講都係『你唔好諗咁多嘢啦，呢啲嘢咁深奧，諗咁多嘢做咩』，但我係唔甘心囉！」