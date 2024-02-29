30歲娛樂台主持約滿離巢TVB　疑重返空姐行列：我哋換個地方再見

TVB《娛樂新聞台》女主持蘇可欣（Eunice）現年30歲，她自2020年公開與圈外男友Geo的戀情後，已經減少幕前工作，有指她隨時嫁人專心做闊太，她平常也經常在社交平台大曬奢華生活。今日（29日）蘇可欣更在社交平台發長文宣布離巢消息，她疑似已經約滿TVB：「呢個世界好大 我想去望下」而她其實去年於出席無新劇開鏡時已經提及過自己有意離巢，她在加入TVB前曾經做過空姐，當日蘇可欣說：「我一直以來都有一個念頭，就係做返空姐，因為飛嘅時候好開心同埋好自由，咁所以我唔排除我會返去做空姐。」

蘇可欣表示下年約滿無綫， 不排除做返空姐。（陳順禎攝）

蘇可欣寫下：「呢個世界好大 我想去望下，當初離開香港航空嘅時候，有同事問我值得嗎？一轉眼將近八年時間，喺TVB既日子令我見識很多，學懂很多，係時候翻開新嘅篇章向前走。我一直深信我是幸運的。誤打誤撞走上了當主播司儀嘅路，我好感激娛樂新聞台帶比我嘅一切，係呢個温室嘅時間，快樂時刻佔絕大多數。我會懷念跟你們在大房的歡樂時光。」她更在長文中感謝她的經理人，8年來對她的照顧，更說到自己不是一個乖乖聽話的女生，但對於經理人多年的幫忙，她都表示「由心底去感激」，亦感謝經理人的陪伴：「咁多年嚟辛苦你了，對於我嘅所有，佢比我更加上心。」

蘇可欣近年全力歎世界！（IG/@eunice_shy）

最後她亦在此感謝曾經一起並肩作戰的同事們：「多謝一眾台前幕後嘅同事，一齊共事嘅時光會長留我腦海之中。最後，世界好大，我仍然想再去望下，我哋換個地方再見。」蘇可欣的圈中好友陳詩欣、駱胤鳴及吳紫韻等亦紛紛在社交平台留言：「congratulations」、「new start」、「Yeah❤️飛得啦」，證實了她離巢的消息，並透露有機會重返空姐行列。

4. 蘇可欣（Instagram@eunice_shy）

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