麥明詩透露已影完婚紗照　有望年內完婚︰我秉持快靚正

「十優港姐」麥明詩（Louise)早前透過社交網公佈喜訊，竟反傳統向男友盛勁為求婚，而對方亦送上巨型鑽戒求婚成功，成為準盛太的她，獲得不少網民祝福。而今日（1/3）她就現身出席公開活動，在接受訪問時就大談籌備婚禮計劃及揚言婚事盡量會在今年內完成。

麥明詩仙氣十足。（梁碧玲 攝）

Louise有別於一般女生，竟反傳統主動向盛勁為送上據稱價值逾21萬元的名貴手錶求婚。而在受訪時，問到當時要求婚心情是不是很緊張，她就表示：「其實真係好緊張，所以我覺得好多男士其實係之前要做呢件事有好多壓力，今次我自己可以經歷咗一次就更加珍惜，其實會為對方做一件事係一個好感動嘅一樣嘢。（求婚籌備咗幾耐？）因為嗰隻手錶要少少時間先至排到，所以都有半年時間先至等到。」

大家互相求婚。（keithshing_＠IG﹑louisa_mak@IG）

麥明詩表示體驗了男士求婚的感覺。（梁碧玲攝）

而在籌備過程中她的朋友們都相當配合，大家一起保守秘密。但問到過程中盛勁為沒有發現嗎？她二話不說：「佢冇，佢份人嘅優點就係思想簡單，好隨遇而安，所以我哋都相處得幾好。」除此之外，又揚言非常欣賞對方有堅韌的精神，在人生遇到低潮的時候，他都是以一個正面的心態去面對。

麥明詩大讚盛勁為。（梁碧玲攝）

求婚成功後的他們，不時傳出將在3月結婚，甚至有傳已秘密在澳洲註冊結婚，對此她就公開澄清在澳洲被拍攝到那一次，其實是處理個人事務而已，並不是結婚。當問到今年內會否完婚？她就表示：「我做嘢都比較快手有效率，因為人生有好多嘢要做，所以盡量啲嘢開始咗就快啲一氣呵成。（趕造人？）唔可以話趕，太大壓力啦！我覺得搞結婚搞得太耐，其實有好多枝節會發生，所以我秉持一個快靚正。」續言有關婚禮詳情在短期內有消息公佈。

婚事有望在今年內完成。（梁碧玲攝）

正籌備婚禮中的Louise透露，對於籌備婚禮細節大部分都由她處理，盛勁為沒有太多意見，完全能作出配合。她又揚言自己理想的婚禮就是不要太過於複雜：「唔好太多程序，形式我覺得唔緊要，最緊要係有個時間同賓客、家人去交流。所以我盡量去簡化一啲程序。」

另外，問到拍攝婚照了嗎？她就揚言：「之前都影咗喺2023年，其實咁啱喺澳洲（之前）嗰陣就影埋。（盛勁為話學阿bob 做多仔公喎）都想趁我未係咁大年紀有精力，希望組織家庭。」至於生幾多個就隨緣，而婚禮將會在香港舉行。