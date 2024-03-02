張致恒一家陷絕境乞求網民「捐錢」：真係已經去到頂唔順嘅地步

張致恒（Steven）與老婆區燕雯 (雯雯) 奉子成婚四年抱四，加上家中還有三隻狗狗要養，一家人的開支極大。雯雯除了不時在社交平台公開數臭老公，指對方又廢又懶，頻頻說要離婚之外，還多次自爆一家陷入經濟困境，生活十分艱難，長期處於財赤狀態。張致恒就屢被指欠下不少街數，即使他有外出打工賺錢幫補生計，但卻份份工都做不長。夫妻倆為養家可謂想盡辦法，有網民甚至指他們靠賣慘來博同情。近日夫妻倆終於一條心，雯雯更公開讚老公張致恒有努力照顧家庭，兩人決心一起面對困難，想辦法解決困境。

張致恒與雯雯一家6口。(IG圖片)

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雯雯大讚張致恒原post全文內容。(ig截圖)

張致恒一家人食飯。（Facebook圖片）

昨日，雯雯於IG story表示即使預見目前情況將會得到改善，但她卻不知現時該怎麼可以應付得到。雯雯寫道：「問題已經步向解決，但我過不到現在，究竟怎辦？不會有奇蹟，我該怎樣走下去」。到了昨晚，張致恒亦終於忍不住發聲，更直接上載了他在支付平台的收款QR Code，公開呼籲網民幫幫手，示意大家「捐款」給他們一家人渡過難關。張致恒寫道：「我知道呢個唔係一個明智嘅決定，但係我真係已經去到頂唔順嘅地步，過埋呢個月所有嘢都可以回復正常，所以真係求大家幫吓手」似乎真是陷入絕境。

雯雯表示應付不了現時困境。(IG截圖)