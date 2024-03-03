專訪｜陳曼娜投資物業出名「 燉樓」 一個理由絕不租給有錢人

72歲陳曼娜Manna最近出現在ViuTV新劇《飛黃騰達》，劇中飾演炒股女富豪，她大讚劇集監製、導演有眼光，因為現實中的她就是靠投資股票、樓市幾十年致富，在劇中可說是本色演出。

對於炒股，陳曼娜雖然有幾十年經驗，但她表示股票打和已偷笑，但對於買「磚頭」，她說：「買樓我係穩操勝券。」

Manna姐現居黃埔，家中客廳對著無敵維港景色，為買這間她心目中的Dream house，她費盡心思，「佢打緊地基我已留意住，我好想買間屋對住海，到佢起到咁上下，我叫經理帶我上去睇，當時同我個仔坐啲地盤「籠𨋢」上去，睇下邊層靚啲跟住就買。」

陳曼娜手頭上有不少物業，大部份都是十多或二十年前買下，她年輕時搏命投資賺錢，最大原動力是一仔一女，「我嘅婚姻係失敗嘅，覺得對自己一對仔女好虧欠，俾唔到一個完整家庭佢哋，所以我想喺其他地方做好啲，特別係供書教學。」

陳曼娜雖然很早離婚，但現在一仔一女都事業有成，分別亦有家庭，陳曼娜一有空就去美國探兒子順手湊孫，過著幸福生活。

陳曼娜16歲買股票，當時是黃百鳴的父親幫她買的，「我俾佢好少錢，佢好似係買⋯⋯滙豐？我都唔清楚，可能佢氹我，但嗰次之後開始令我對股票有興趣。」陳曼娜很年輕已懂得積穀防饑，因為她是單親家庭長大，住過木屋區亦住過徒置區，所以她很清楚生活艱苦的滋味，20歲她首次置業，她買第一間房子是送給媽媽。

陳曼娜當年是麗的電視花旦，不過很早結婚，可惜婚後她發現與丈夫性格不合，加上聚少離多，很快就離婚，亦因為這個原因，她非常搏命投資，希望子女有比較穩定的生活，所以在股票、物業下了不少苦功，她每天都去股票行，「由開市坐到收市？以前邊有手機，股票機，真係日日落去交學費，拍戲都冇咁勤力，我係信經驗，其他咩分析圖表我唔識嘅，有啲朋友做莊，不過當年如果你信⋯⋯都係死嘅，其實好難喺股票賺錢，打和你已偷笑、我就見好就收，唔會「磨爛蓆」。」

年輕時候的陳曼娜絕對是女神級數，頒獎的是霍英東。（相片由陳曼娜提供）

陳曼娜對投資物業相當有信心，因為她勤力亦是審慎、長綫的投資者，買樓專等跌市時出手，「戴卓爾夫人跌低嗰期，我買咗兩、三間，之後金融風暴又買咗啲。」出手前亦做足功課，她自言當年買樓，全港所有樓盤都去過，那橦樓差不多起好就去觀察一下，「你估我好多錢呀？我哋買樓要好穩陣」所以她為買現居黃埔的海景樓，足足等了三年時間，「做足好多功課㗎！」

陳曼娜現居黃埔，客廳望著維港靚景，但為了買這間屋，她下了不少苦功。

「我唔係炒樓，我係燉樓，我買完唔會話賺少少就放，我會租俾人先」所以陳曼娜自嘲是「陶三姑」，但她選租客，嚴緊程度拍得住「㨂老公」，她不會租給有錢人「佢話有錢但唔交租，你點追佢呀？好多租霸㗎」，她對租客精挑細選，要知道他的職業，要有糧單，甚至去見面，了解一下那個租客，「我有啲租客住咗十幾年，由拍拖到結婚到生小朋友再搬走，大家都係好朋友」

陳曼娜因為懂得投資，所以生活上變得有條件，即使在TVB長期人工低依然能夠生活，「TVB俾我人工低，但佢對全世界都一樣，呢個係佢哋政策，食得鹹魚抵得渴，鬼叫妳自己鍾意演戲咩？」但當年有「還騷」制度，就令陳曼娜一點都不好受，當時因為唔夠騷，你被迫「還騷」就要乜都接，就算冇對白、有發揮的角色都要接，記得有套劇夏雨做男主角（《翻叮一族》）我，黎彼得、楊明都係茶餐廳入面啲伙記，冇乜對白，可能有一兩句，其實大家為咗「還騷」，夏雨仲話『你班友乜都唔駛講係咁執騷，我就講對白講到口水乾』，但其實我哋點會享受？我哋嚟演戲架麻，所以當年王維基一出現，好多台前幕後都想離開。」

陳曼娜感激人生遇到三位恩人，其中一位是王維基，她之前完全不認識王維基，有次秘書打給她約傾過檔，陳曼娜記得對方好有誠意，「他開7倍人工俾我，我真係諗唔到，但最重要係佢話會揾編劇幫我「度戲」俾我，呢個係我哋做演員最想得到，所以唔駛諗即刻簽約。」

陳曼娜有一仔一女，兩位都在醫學界各有成就，Manna姐得閒就去湊孫。

陳曼娜雖然為圈中富婆，但她覺得人生最大成就是有對好生性的一仔一女，「大仔係UCLA ,史丹福，耶魯大學畢業，佢而家喺美國做移植心臟主管，阿女就係耶魯大學牙醫博士，佢兩個好生性，我其實真係冇教過佢哋，自己供書教學真係微不足道，係佢哋自己嘅努力得到今日嘅成就，佢兩個令我非常自豪。」

陳曼娜年輕時擁有過不少名車，除了保時捷外亦有benz。

圈中有一個傳說，陳曼娜為全港第一個擁有保時捷的女人，陳曼娜直認不諱，「當年我老公送俾我嘅，我揸去返麗的拍《鱷魚淚》，我仲噴咗隻黃色，太招搖喇，後尾好似賣咗俾人。」