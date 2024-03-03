婚後事｜小品劇獲中港兩地網民勁Buy　豆瓣8.8分完勝《新聞女王》

由林肯監製，羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕主演的無綫（TVB）新劇《婚後事》成功重新掀起香港人的「煲劇癮」，劇集以探討愛情及婚姻世界各式各樣別具爭議性的話題為重心，故事雖貼地，但勝在由六個不同主角，以六個不同視點為大家揭開同一個故事的不同面貌，將簡單的故事呈現得更細膩又有新鮮感。新劇不但深受香港觀眾喜愛，內地網民同樣勁Buy，目前在豆瓣已達8.8超高分，完勝去年奪得「最佳劇集」獎的《新聞女王》7.8分，相信新劇同樣會帶挈劇中演員人氣急升！

新劇《婚後事》在2月26日晚上首播。（影片截圖）

《婚後事》描述六位主角包括庸碌中年潘善仁；完美人妻張明芯；萬人迷甘誠鈞；拜金女呂靜林；無根草與愛情狂呂靜海；kidult與交友程式玩家程天暉的多角關係愛情故事。（《婚後事》劇照）

《新聞女王》

大家都好鍾意 ！（截圖）

完勝《新聞女王》。（截圖）

《婚後事》雖僅播出5集，但絕對是近年寫得最細膩和真實的劇本，當中小朋友視角一集更獲一致好評！皆因劇集將小朋友的無能為力和安全感缺失演繹得非常出色，無處可依竟然只能依靠菲傭姐姐，小朋友片尾曲插入拉出兩人相依的畫面，這一個鏡頭非常厲害，不少網民更稱：「竟然是TVB出品」！

由潘悅（鄭淽月飾）視角去解述故事，看着羅子溢與陳自瑤離婚。(節目截圖)

鄭淽月一心希望父母能和好，要陳自瑤聽羅子溢的解釋。(節目截圖)

鄭淽月走出房間就目擊父母醜陋的爭執，她回想昔日父母的和諧畫面，激動到掩着耳朵邊哭邊大叫。(節目截圖)

劇中的角色塑造亦非常到位，譬如陳自瑤飾演的離婚婦人張明芯Emma，將一個幸福又溫柔的女人一步步推向深淵，變成一個無情又歇斯底里的魔鬼，震撼觀眾。而劇中每位演員亦非常賣力，黎諾懿、羅子溢、賴慰玲和陳自瑤等都有幾乎全祼上陣的演出，為觀眾帶來不少視覺上的衝激！不少內地網民亦留言：「感覺這部劇具備了在內地會爆火的因素！」、「很老土的狗血婆媽出軌離婚的故事，但是拍得非常細節，鏡頭與配樂尤為出色」和「多人視角很有看頭」等等！

黎諾懿都出盡力！（截圖）

呢幕戲引爆熱議。

陳自瑤與羅子溢濕吻。（《婚後事》截圖）