婚後事｜獲中港兩地網民勁Buy 豆瓣8.8分延續《新聞女王》氣勢
撰文：黃欣華
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由林肯監製，羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕主演的無綫（TVB）新劇《婚後事》成功重新掀起香港人的「煲劇癮」，劇集以探討愛情及婚姻世界各式各樣別具爭議性的話題為重心，故事雖貼地，但勝在由六個不同主角，以六個不同視點為大家揭開同一個故事的不同面貌，將簡單的故事呈現得更細膩又有新鮮感。新劇不但深受香港觀眾喜愛，內地網民同樣勁Buy，目前在豆瓣已達8.8超高分，延續去年奪得「最佳劇集」獎的《新聞女王》氣勢，相信新劇同樣會帶挈劇中演員人氣急升！
《婚後事》雖僅播出5集，但絕對是近年寫得最細膩和真實的劇本，當中小朋友視角一集更獲一致好評！皆因劇集將小朋友的無能為力和安全感缺失演繹得非常出色，無處可依竟然只能依靠菲傭姐姐，小朋友片尾曲插入拉出兩人相依的畫面，這一個鏡頭非常厲害，不少網民更稱：「竟然是TVB出品」！
劇中的角色塑造亦非常到位，譬如陳自瑤飾演的離婚婦人張明芯Emma，將一個幸福又溫柔的女人一步步推向深淵，變成一個無情又歇斯底里的魔鬼，震撼觀眾。而劇中每位演員亦非常賣力，黎諾懿、羅子溢、賴慰玲和陳自瑤等都有幾乎全祼上陣的演出，為觀眾帶來不少視覺上的衝激！不少內地網民亦留言：「感覺這部劇具備了在內地會爆火的因素！」、「很老土的狗血婆媽出軌離婚的故事，但是拍得非常細節，鏡頭與配樂尤為出色」和「多人視角很有看頭」等等！