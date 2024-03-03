袁嘉敏不滿花2700剪短髮變師奶　移居英國有苦衷：在香港難覓伴侶

現年39歲的袁嘉敏近年鮮有公開露面，但財來自有方的她經常外遊歎世界，去年9月更突然宣布定居英國倫敦，連月來Keep住在社交平台分享新生活。日前袁嘉敏在IG曬出新髮型，由原本過肩的中長髮變成短髮Look，但就被指有「媽媽感」，似足師奶，與過往性感美艷的形象截然不同。事後袁嘉敏似乎大感後悔，更直言原本只想修剪一下頭髮，但想不到會被香港髮型師剪成這樣：「用了二千七百港幣，仲要忍受報紙叫我師奶，我都唔太開心。」

袁嘉敏經常外遊歎世界。（IG@candy_kamanyuen）

拍片分享新生活。（IG@candy_kamanyuen）

日前袁嘉敏在IG曬出新髮型，由原本過肩的中長髮變成短髮Look，但就被指有「媽媽感」，似足師奶。（IG@candy_kamanyuen）

原本髮型。（IG@candy_kamanyuen）

袁嘉敏透露曾叮囑髮型師不要整得似媽媽，因自己是單身，但最後效果未如理想：「英國常常下雨，有雨時我頭髮會全卷起來，很難造型。那個髮型師在香港出名的，但香港出名那班師傅好多都自作主張想點剪就點剪，算了吧。」言語之間充滿無奈。

袁嘉敏透露曾叮囑髮型師不要整得似媽媽，因自己是單身。（IG@candy_kamanyuen）

直言唔開心。（IG@candy_kamanyuen）

原來係假髮。（IG@candy_kamanyuen）

原本髮型。（IG@candy_kamanyuen）

原本髮型。（IG@candy_kamanyuen）

港姐出身的袁嘉敏憑三級片《鴨王》一脫成名，她曾月租4萬半山豪宅，又搭商務客位四圍飛旅行，生活富貴，因而惹來網民質疑她收入支出不成正比，更屢傳她被富豪包養。去年袁嘉敏突然搬去英國，外界議論紛紛，不過她就再次強調自己單身：「其實我搬來倫敦的其中之一個小原因，是因為在香港一直難覓伴侶，一直都沒有什麼人約我，節日總是一個人過。上一次有『約會』已是2016年，感覺似係想找個男士傾下偈都好難。」袁嘉敏自言去旅行都希望認識新朋友：「在倫敦可以轉下環境，雖然我不太被外國人吸引，希望喺外國認識新的朋友啦，我唔講單身自己搬來倫敦住，一般人會以為我是為了家庭而來。」

袁嘉敏因生活富貴屢傳被富豪包養。（IG@candy_kamanyuen）

大曬好身材。（IG@candy_kamanyuen）

袁嘉敏自言去旅行都希望認識新朋友。（IG@candy_kamanyuen）

自爆搬去倫敦的原因。（IG@candy_kamanyuen）