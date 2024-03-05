田井虹出道作為何下架？全因兩段問題情節沒刪　本尊發文炮轟片商

台灣性感女網紅Tiny Lu（胎尼）將以藝名「田井虹」在日本AV界出道，未料首支作品《台灣天使》卻突下架。而她於3月1日晚間在社群平台稱毛片被外流、上架販售，而她也透露原本有2段希望刪減的片段，盼片商能正視問題。



Tiny於3月1日在IG限時動態透露，審片時她要求刪除的片段是「素顏」和「重複的訪談」並不是本番，強調「本番非常漂亮，請大家之後如果能買到務必要收藏」。

針對有網民質疑她炒作，Tiny坦言自己真的非常希望出道作能上架，「因為導演是我指名的非常喜歡的導演，審片時除了我要求刪減的片段，其餘性愛戲的部分都非常棒我很喜歡也很期待跟大家分享，完全沒有想要炒作後不出道這種運作，畢竟都被看光了有什麼好不出道」，只盼片商FALENO能正視問題並回應。

Tiny於AV出道前，早已累積了一定名氣！（按圖了解）

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Tiny於3月2日也提到：「大家最終都把重點放在片酬，殊不知我比較在意影片未刪減，順便回應一下網友們疑問，日本片酬沒有比我在台灣出道高，許多罵我被錢收買的人可能要失望了，出道是我的職涯規劃之一，將來有機會細講，雖然片酬未給確實是問題，但非我的主要訴求」，希望片商給她「上架末刪減毛片」的一個解釋，還有重新上架修改之後「雙方認同」的作品，「我知道很多人都有找代購了我不想讓大家失望，我自己也不願意出道作石沉大海」。

事實上，Tiny於3月1日晚間在個人社群平台發文回應其出道作《台灣天使》遭下架的原因，「為什麼我的作品被下架？預告片出來時我有看到内容有我審片時要求刪除的片段，我詢問公司為什麼會有這個部分？如果不處理我會需要抗議。公司並未回覆並且今天上架且販售了我不願意公開的内容」。

Tiny後續也說道：「比起還沒有拿到片酬，我更在乎的是片商的不尊重，我完全可以體諒他們立場，因為我是外國人、且完全新人，怕我審片後不給上架而虧損。我接受他們的條件就是兩部審完才給，但問題是我1/5審完第一部，2/20第二部也審完，3/1卻看到自己1/5審完的片被毛片販售，而當時製作人明明再三保證會修改，我也有多次透過訊息確認，最後超突然的告知我要出道然後上毛片？那我到底為什麼被拖款？不就是因為審片後要修改內容嗎？那我到底為什麼要去日本？不就是因為日本非常尊重女優意願嗎？」

而Tiny詢問仲介狀況，稱自己得到的回覆為「3/1是Amazon先上架，出了問題之後沒上，3/1官網沒上架」，讓她相當不解，並質疑：「誰管到底官網有沒有上架？有販售就是有，只要有一個人買就是在販售我不同意的作品，何況有販售就一定有外流，我也是問了先買的人才知道是毛片，這些責任居然一句話官網沒上架就要打發我？萬一是打碼失敗這種更嚴重的失誤呢？製作人真的有在認真看待作品嗎？」事件引起大量網民關注。

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