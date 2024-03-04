陳輝陽與王菲錄音因一習慣感驚訝　爆女歌手不尊重人惡行拒再合作

曾創作《K歌之王》、《暗湧》、《終身美麗》、《相愛很難》的殿堂級音樂人陳輝陽，近年成立「陳輝陽 x 女聲合唱」，以鋼琴伴奏聯同28位女聲重新演繹其經典流行曲作品。近日陳輝陽現身24味的訪問節目《24/7TALK》，滔滔不絕分享自己在行內的趣事，以及與多位天王天后合作的秘聞，不過就談到有位女歌手極不尊重人、超冇禮貌，令他永遠不想再合作。

陳輝陽是殿堂級作曲人兼監製，與大部分香港歌手都合作過。（資料圖片/葉志明攝）

陳輝陽在廣東歌、唱片業蓬勃的黃金時期入行，加入錄音室S&R做Sound engineer，大部分香港歌手都合作過，提到梁朝偉唯一一隻廣東碟正是由他「撳機」製作。他以例子形容當時行業的輝煌程度，他幫黎姿做了一隻碟，之後收到電話，有人打來說：「有冇搞錯？賣得咁少，得4萬！」當時4萬隻碟已算成績差，但今時今日4萬隻已是奇蹟。

黎姿當年的唱片賣4萬隻已算賣得差。（網上圖片）

陳輝陽第一首Hit歌是王菲的《暗湧》，主持Brian問他跟王菲合作如何，他大爆原來王菲手字好靚，「佢嗰時好多歌詞都自己寫一次，佢啲字靚到可以拍賣！」陳輝陽認為歌手有兩種，一是你會很享受跟他工作、很期待再合作，但另一種則是以後不想再合作。先講享受的，他首推陳奕迅（Eason），「佢唔係淨係唱得好，係佢同你做完一個work，可以幫你將首歌帶去the next level！你同佢錄歌，佢一句可以用10種、20種方法演繹畀你。」陳輝陽認為這是行內絕無僅有的，並透露Eason錄歌小習慣，「同佢錄音，你每次要同佢傾2、3個鐘先」。

近日陳輝陽現身24味的訪問節目《24/7TALK》，滔滔不絕分享自己在行內的趣事，以及與多位天王天后合作的秘聞。（YouTube@24HERBS）

王菲手字原來好靚，好想睇下！（VCG）

他又記得有一次跟陳奕迅錄歌，對方問可不可以錄到中午12點，然後讓他去打網球，他3小時後再回來繼續錄，陳輝陽指自己不能作主，致電對方經理人，最終經理人不允許，但Eason為了快點打網球，極速交出高水準作品，2、3Take完成，之後如小朋友般問陳輝陽：「我可唔可以打網球呀？」他續說，Eason是非常尊重音樂人與音樂，相反則有此歌手完全不尊重人。

陳輝陽爆陳奕迅為了可以順利去打網球，2、3Take就交出高水準作品，而《人來人往》更是一Take過，不過他又透露，每次同陳奕迅錄歌，開始前都一定要先傾2、3小時偈。（資料圖片/葉志明攝）

陳輝陽不開名大爆某女歌手的惡劣行徑，首先他合作前已知對方「唔唱得」，他說：「唱片公司開頭叫我幫佢Produce歌嘅時候，我話都ok嘅，對方話佢唔係好唱得㗎咋喎，我話我知㗎喇，我盡能力啦。」一見面，從頭到尾整個合作經驗都令他非常難忘，包括一見面即爆粗，「佢一入嚟錄音室第一句說話，X，喺香港度錄廣東歌都冇X用嘅，我去咗台灣呀，我就唔會再返嚟錄廣東歌，呢個係第一句說話。」

陳輝陽與某位女歌手合作，被其惡劣行為嚇窒，從此拒再合作。（YouTube@24HERBS）

到之後陳輝陽叫她先坐低，自己去準備，錄音時對方的行為將他嚇窒，竟然亂作歌詞，「佢又好得意，唔睇歌詞，佢鍾意作啲字落去，我話唔啱喎，意思都唔啱。有時錄到咁上下我會叫佢停下先，不如聽下你唱成點，佢話唔停，我要繼續唱，OK！唱到中午，錄音室同事要放飯，佢話我唔食，我要繼續唱，我話咁唔緊要，我叫Engineer食飯、我幫你撳，撳到咁上下，Engineer食完飯，佢又話哎呀，我肚餓呀，食嘢先喇，幫佢叫嘢食。」

而食飯時的習慣，更是讓陳輝陽大開眼界，豪邁到令人嘖嘖稱奇，他表示：「佢真係犀利，我好少喺香港見到女仔，唔好講係咪Singer先，我好少見到香港女仔戙起隻腳食飯。呢個真係好神奇！」而最終，這次合作經驗並不成功，主要是對方拒睇歌詞，又唱極都唔啱，即使之後二人在其他活動碰面，這位女歌手依然貫徹冇禮貌作風，扮唔識陳輝陽，完全冇打招呼。

陳輝陽指該名女歌手會當眾戙高腳食飯，豪爽程度很少見。（YouTube@24HERBS）

雖然Brian叫陳輝陽不要開名，否則對方一定被網民鬧死，不過另一主持阿Phat就提供了線索，指對方現時在內地都幾紅；而加上這女歌手曾往台灣發展，唱功又麻麻，加起來已有三大線索，留言欄網民亦聯想到某幾位嫌疑人，當中有不少人把茅頭指向張栢芝。