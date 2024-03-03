福祿壽回歸搞新節目　「愛回家小花」超噴血cosplay造型做頭炮

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》將接棒《中年好聲音2》強勢推出，更是香港首個扮嘢真人Show，自然搞作多多。雖然三子足足相隔六年才再度合體亮相無綫孭飛綜藝節目，但三子最近兩年都有「限定合體」亮相無綫台慶夜炒熱氣氛，今年祥師兄、思捷、祖藍先後惡搞「林加洞」、「拜金」及「淋作」三大造型更是引爆熱話，在網絡取得亮眼點擊，單是李思捷的「拜金」精華片，已在短短一星期吸獲逾80萬點擊，令人更期待三子正式再合體有乜搞作。據知採用淘汰賽制的《福祿壽訓練學院》，集齊緊張、殘酷啜核於一身，而為了緩和氣氛，製作組特意找來兩名「傻大姐」擔任主持兼「冷」場，二人就是同為港姐出身的郭珮文（Juliana）及陳懿德（Rachel）！

福祿壽嘅造型宣傳照，有Chok Style，亦有無厘正經Style，好符合

福祿壽嘅造型宣傳照，有Chok Style，亦有無厘正經Style，好符合

今日製作組率先曝光三位導師以及Juliana試造型宣傳照。對於合作無間的福祿壽來說，影宣傳照絕對手辦眼見功夫，三人在照片中展現的默契度亦相當高，無論笑容及甫士均相當一致。而首批造型宣傳照重點則落在Juliana身上，出名身材驕人的Juliana，以著名日本動漫《鬼滅之刃》中的戀柱造型現身，配以心口開窿的忠於原著設計，相當吸睛！除了心口還原度100%，Juliana的戀柱造型細節位亦做足100分，先是頭上的Shocking Pink加金黃大孖辮假髮，然後就是眼睛對下的兩粒銷魂癦，配以Juliana女人味爆燈的嫣然一笑，電力驚人，驟眼看更有數分昔日性感女神代表鍾麗緹的影子。觀乎官方造型宣傳照，Juliana對造型亦是信心十足，還俯身大擺心心手勢吸Likes，相信節目正式出街時定能引爆熱話。據知，Juliana除了戀柱造型，還會以其他「話題性」造型上陣，保證令觀眾充滿驚喜。在3位導師及2位主持之中，唯獨欠缺德德造型宣傳照，據知首度升呢擔任綜藝真人騷重點主持的德德，一知道Juliana會以「戀柱」造型打響頭炮後，即感到相當大壓力，為了配得起「戀柱」，德德將以意想不到的動漫造型亮相，但為了保持神秘感，所以暫時未作公開發布，暫時對外公布的消息只有「麻煩度200%＋遴迍度150% 」的造型，似乎同樣值得期待。

郭珮文Juliana呢個戀柱造型一絕！

郭珮文Juliana呢個戀柱造型一絕！

郭珮文Juliana呢個戀柱造型一絕！

經過超過為期半年招募，製作組最終在數百名海選參賽者中，為福祿壽精挑細選最終極別具扮嘢潛能的入圍者，該批終極入圍者將接受福祿壽的悉心調較，爭奪成為扮嘢接班人。不過要踏上扮嘢王的旅程絕對腥風血雨，為增強刺激感，三子屆時將玩「內鬨」分成三隊進行明爭明鬥，揀選心水隊員的過程更要歷盡考驗，萬勿錯過！