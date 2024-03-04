張致恒話有兩份工承諾會還錢　現因湊仔返唔到工：生之前冇安排好

張致恒（Steven）與區燕雯（雯雯）兩公婆長期陷入財困，雖然去年暑假Steven因被影到在小食店打工，獲網民讚爭氣，不過之後他已冇做，這段期間亦轉過不少工作，派傳單、開YouTube、搞製作公司、情趣用品店等，但就不足以應付其支出，更被爆欠下街數等。

張致恒一家人長期財困，但他否認唔返工。（資料圖片）

張致恒有幫情趣用品店打工。（IG@stevencheung）

張致恒（Steven）現身銅鑼灣街頭派傳單，形象有好轉。（Facebook圖片）

雯雯與張致恆幾乎同時發文，宣布新開張不夠一個月的製作公司，因與投資者理念不合而終止運作。（IG：@UGLY_MAMA）

月前，紋身師債主貼出Steven的電話號碼，並公開追債。（IG圖片，經後製遮蓋電話號碼）

張家有四個小朋友和幾隻狗要養，而且更禍不單行，早前雯雯透露小朋友確診自閉兼過度活躍症，令她身心俱疲，又說：「最近小朋友先跌爆咗隻耳仔，醫生同我哋講呢類小朋友一年起碼會去幾次急症室，要有心理準備，而（依）家每一日面對佢嘅行為情緒都係一個好大嘅挑戰。」由於新的家傭要兩個月後才到埗，目前兩公婆不方便同時出去返工，否則小朋友就冇人照顧，這令他們的經濟狀況更為捉襟見肘。

Steven與雯雯兩夫婦湊4名兒子，分身不瑕。（IG圖片）

雯雯認其中一名兒子患自閉及過度活躍症。(影片截圖)

雯雯黑底白字留言呻慘全文。（IG：@UGLY_MAMA）

日前，張致恒已完全放棄面子，直接在IG上載他在支付平台的收款QR Code，公開呼籲網民幫幫手，示意大家「捐款」給他們一家人渡過難關。張致恒寫道：「我知道呢個唔係一個明智嘅決定，但係我真係已經去到頂唔順嘅地步，過埋呢個月所有嘢都可以回復正常，所以真係求大家幫吓手。」

張致恒向網民「募捐」。(IG截圖)

網民狠批他有手有腳卻攤大手板問人攞錢，多番叫他正正經經打份工，而他昨晚就在IG出限時動態澄清自己有返工，而且更是兩份，並否認自己故意唔還錢。張致恒說：「其實我已經有兩份工作，不用再介紹我工作，如果我冇錢係因為我唔去做嘢而俾大家鬧，我冇所謂，但我而家係因為冇人照顧小朋友，所以我出唔到個門口。事實上一個大人照顧唔到四個咁細嘅小朋友，仲要有一個係需要特別照顧。」他承認生BB前的確不夠成熟、沒安排好，但情況已逐步改善中，他感謝有心幫助過自己家庭的人，承諾：「到我們安頓好，我一定會逐一去還錢畀你哋。我宜家呀唔係唔想還錢，而係根本而家長期都係負。」不少網民都斥責他連生四個才說當初沒安排好，亦有人覺得他說會還錢只是隨口開的空頭支票。

張致恒表示自己有工作，只是因為要照顧四個小朋友才無法返工，曾說「窮有窮養」的他終於承認自己生之前沒安排好。（IG@stevencheung）