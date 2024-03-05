陳奕迅幫襯茶檔心情靚爆變「吹神」　同行女友人背景勁猛料

陳奕迅（Eason）雖然貴為歌神，但向來非常貼地，日常最愛踎茶記，故經常被市民和網民捕獲，而他去開的茶餐廳亦因此成為旅客必到勝地，因為大家都希望可以偶遇歌神，一齊笑一笑合個照。

有內地遊客日前在茶檔偶遇歌神陳奕迅。（小紅書截圖）

陳奕迅打扮低調。（小紅書截圖）

毫無架子。（小紅書截圖）

而近日，又有內地網民在茶檔成功捕獲陳奕迅，該網民事後在社交平台分享圖片，並興奮寫道：「天啊真的是Eason！本來只是想來打卡，昨天還在說要是在香港碰到Eason就踩狗屎運了，結果今天剛好這個點在這家炳記碰上了，救命什麼運氣啊！」

不少食客見到陳奕迅本尊都好興奮。（小紅書截圖）

坐正隔枱。（小紅書截圖）

雖然合照不到，但成功攞到陳奕迅簽名。（小紅書截圖）

另外一位更幸運，成功攞到陳奕迅簽名：「真是超級幸運的，去之前還在念叨這是他喜歡來的店，就平常心的去打卡一下，結果，媽呀，他坐在我們隔壁，隔壁呀，都懷疑是不是看錯了控制住激動的心情，安靜的等他吃完飯準備走的時候，小聲的問了一句能合照嗎？他說不太好，這麼多人，就給我們簽名了這個，感覺可以吹一輩子了，包裡只有來的機票票根，簽名就更有意義了。」

陳奕迅心情靚靚，吹神上身。（小紅書截圖）

老闆叫佢多啲嚟。（小紅書截圖）

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相中，陳奕迅戴住cap帽、眼鏡和口罩，全身黑色休閒裝束，相當低調，當仍被不少食客認出紛紛攞出電話拍照。陳奕迅也毫無架子，親自走去埋單，離開時還「吹神」上身跟老闆講笑說：「好生意喎。」老闆叫陳奕迅：「你多啲嚟呀！」陳奕迅又邊走邊同大家講掰掰，態度親民，心情看起來亦相當不錯，期間有內地遊客上前想合照，陳奕迅亦都是笑住口禮貌婉拒了。

陳奕迅禮貌婉拒合照。（小紅書截圖）

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同時有網民好奇與陳奕迅同行女友人是誰，有網民解答是岑寧兒。陳奕迅與岑寧兒交情甚篤，二人合作無間，岑寧兒除了是陳奕迅「eason and the duo band」的樂隊成員之一，又曾邀對方合唱歌曲《一秒》。而岑寧兒本身也出自藝術世家，爸爸是岑建勳，媽媽是劉天蘭，樂隊Swing成員Jerald（陳哲廬）則是她的表哥，岑寧兒大學畢業後曾擔任電影場務，後來從事幕後和唱，因工作機會認識李宗盛，並獲李宗盛收為徒弟、教授歌唱技巧。

陳奕迅與岑寧兒合作無間。（影片截圖）

岑寧兒出自藝術世家。（資料圖片）

岑寧兒媽媽是劉天蘭。（資料圖片）

樂隊Swing成員Jerald（陳哲廬）則是岑寧兒的表哥。（資料圖片）

岑寧兒亦憑著專輯《Nothing Is Under Control》，獲得第30屆金曲獎提名「最佳國語女歌手獎」及「專輯製作人獎」。其後2020年舉行的《第39屆香港電影金像獎》，岑寧兒主唱的《fly》獲得「最佳原創電影歌曲」。