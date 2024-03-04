菊梓喬強勢加盟《星演》與何哲圖再續前緣：有個信任嘅老闆好緊要

菊梓喬（Hana)今日（4/3）現身尖沙咀出席加盟星演國際記者會。提到今次再與前星夢高層何哲圖（Herman）續前緣成為旗下歌手，Hana受訪時表示：「其實今日呢個地方，對我嚟講別具有意義，因為大概七年前，我就係呢度同Herman簽約。而佢個人就好念舊，佢就話喺邊度開始，就要喺邊度開始，咁所以就揀返呢度舉行記者會。」

菊梓喬狀態大勇。（梁碧玲攝）

菊梓喬強勢加盟《星演》，與何哲圖再續前緣。（梁碧玲攝）

Hana續說：「其實我同佢都有溝通過，我哋大家都合作咗一段好長嘅時間，大家都好了解對方，而佢亦係我嘅伯樂，亦係我心目中好重要嘅師傅，同埋佢真係好支持我，亦好相任，咁所以呢種關係係好難再遇到，有一個信任嘅老闆係好緊要。（會唔會Herman冇喺星夢做之後冇人再照顧你，變咗資源分配唔均衡？）唔緊要啦，都過去咗。相反我就覺得而家係要再發力，要追返好多嘢，因為好多朋友都唔記得咗我，但亦都有好多朋友仲記得我嘅。咁所以要做返多作品俾大家。」

菊梓喬今日宣布正式成為何哲圖旗下《星演國際》的女歌手。（梁碧玲攝）

菊梓喬稱與無綫之間冇芥蒂。（梁碧玲攝）

被問到日後會否出席無綫劇集《逆天奇案2》宣傳活動？Hana表示：「如果佢哋邀請我去，我一定會返去。（同無綫冇任何芥蒂？）冇，同何生（何麗全）都好熟，而佢亦都好關心我。（佢都支持你轉會？）支持，因為佢覺得藝人多方面發展係好事。」