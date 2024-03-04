鍾欣潼否認與同性密友皇甫聖華「二人世界」去旅行 11字形容心情

鍾欣潼（阿嬌）早前與拍檔蔡卓妍阿Sa完成共14場紅館演唱會後，隨即飛到沙地阿拉伯旅遊，並將神顏靚相分享到社交平台，但有網民發現阿嬌此旅是跟同性密友皇甫聖華同行，二人關係再次引起熱議。

阿嬌避談同性密友皇甫聖華，但坦言這個旅行好開心。（陳順禎 攝）

開心去完旅行叉足電的阿嬌，今日到旺角出席韓國醫美品牌限定店，吸引大批粉絲到場支持。提到早前的沙特之旅，阿嬌說這個旅行是演唱會前已經計劃好的，選擇這個地方是因為聽說那裡好靚，親身去到發現真的好靚，雖然是遠了一點，但好值得，「第一次去，一共去咗5日，玩咗3個地方，其實都夠喇，都係影下嗰個地方，影完就冇嘢搞，都係瞓吓覺，休息吓。其實我去呢個旅行主要係想休息，因為演唱會嗰段時間瞓唔到覺，同埋食好嘢，見吓啲靚嘢。」

阿嬌透露在沙特下榻的酒店要用滑翔傘入住，她覺得非常刺激。（陳順禎 攝）

此旅，阿嬌還首次挑戰玩滑翔傘，她說因為她們下榻酒店很特別，要用滑翔傘的方式入住，幾好玩，「而且後面有一個控制滑翔傘嘅人，佢控制嘅方式好刺激，我都係鍾意刺激嘅人，而我覺得佢嘅方式幾刺激就真係好刺激㗎了。」

對於有指阿嬌今次是與同性密友皇甫聖華同行，再次引起網民熱議。阿嬌表示：「其實呢個問題我已經答過了，我就唔再講啦。但係呢個旅行係好開心嘅。」又指同行其實還有好多朋友。

阿嬌直言當地物價高，除了酒店住宿貴外，食飯都貴，一餐飯都要5、6千蚊港紙，可能加上過年又貴一點。（陳順禎 攝）

另外，阿嬌即將與阿Sa和容祖兒拍攝真人騷節目《因為是朋友呀2》，首站會在先在香港拍攝，但內容未知，希望不要太攰的，例如爬山這些。提議鬥瞓覺瞓得耐？阿嬌笑言：「應該阿Sa贏了！或者舒服啲唱K囉，但應該又係阿Sa贏。」對於有網民將她早前在個唱上與粉絲互動時的爆肚金句剪輯成短片，應用在日常生活中。阿嬌笑言：「唔知喎，我真係完全唔知道我自己講咗咩囉，其事我一落台底，佢哋又會話好笑呀，我話『吓？我講咩嚟呀？』完全唔知自己講咗咩。」

去完旅行叉足電的阿嬌，今日出席活動時非常省鏡。（陳順禎 攝）

至於在演唱會上容祖兒爆她的腳攰到含晒膿，阿嬌笑指那個繭已被她徒手搣走，因為她不懂得怎樣處理，跟住去完沙特旅行，又因為當地太乾燥，所以成對腳都爛晒，現在要開始保養對腳。

但阿嬌自爆在保養方面自己比較懶，今年敷最多面膜就是演唱會的時候，演唱會過後就無敷過了。阿嬌笑言：「我係嗰啲見到皮膚好乾，就嚟出暗瘡先會去處理嘅人。（係咪因為天生麗質？）唔係，係因為懶啫。阿Sa就好勤力（保養）嘅。」