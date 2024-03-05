婚後事｜黎諾懿自爆真正全裸上陣 ：唔識黐膠紙叫人幫手變性騷擾

黎諾懿喺新劇《婚後事》同賴慰玲鴛鴦戲水，以全裸姿態上陣挑戰電視尺度。今日諾懿出席劇集宣傳活動時，被賴慰玲在台上笑「熱愛表演」，之後二人接受訪問時，問到賴慰玲喺現場拍攝時是否有幸「賞月」，她表示黎諾懿當初原來有個大膽嘅提議，在旁嘅黎諾懿聞言後補充：「我唔識黐，佢哋淨係畀一卷膠布同毛巾我，我諗咗好耐又要黐到又唔穿崩，如果叫人幫手呢單就係性騷擾。」

黎諾懿一絲不掛還露出整個背面及屁股極大膽。(節目截圖)

黎諾懿同賴慰玲戲裡戲外都勁friend ，抱到實一實都唔怕傳緋聞。（梁碧玲攝）

賴慰玲指當時黎諾懿出場時叫大家「擰歪面」，更發誓自己一眼都無睇過，而黎諾懿就話由工作人員無偷笑嘅表情可確認無被偷看。「因為佢浸住浴缸好熱，咁不如唔好搞咁多嘢，拍完收工算啦。」問到怕唔怕露開有鋪癒，黎諾懿話會向上挑戰，唔做露死一樣嘢。「如果佢想我再露，嗰樣嘢一定係好驕傲、好勁、會wow，我唔知邊啲地方，睇下大家觀點與角度，我都會問問先。（老婆平時會wow咩地方？）佢一路睇一路『操弗啲嘛』其實我都覺得係嘅。」

黎諾懿話唔介意再露，但一定要令觀眾有wow嘅反應。

對於劇集雖然討論度高，但收視一般，黎諾懿解釋因為題材並非合家歡，所以已有心理準備，但有預計中嘅討論度都係開心事。而能夠如此豁出去拍攝，賴慰玲認為是對製作團隊及對手嘅信任，認為是有需要的劇情，並非賣弄色情。