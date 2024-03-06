李天縱要3歲女為考小學學琵琶　曾要女讀兩間幼稚園被批怪獸家長

前落選港姐李天縱於2018年與內地導演唐寅結婚，並誕下女兒Amber。成為母親後，李天縱除了在演藝事業上更進一步，亦非常重視女兒的成長發展。她早前計劃讓快將升K2的女兒一日返兩間幼稚園學習，被網民批評為怪獸家長後，最近李天縱已經為女兒做好考小學的準備。

李天縱曾參選2011年《2011年度香港小姐競選》。（IG圖片）

李天縱與女兒Amber。（IG圖片）

李天縱1月自爆為就讀K1的女兒報讀了兩間幼稚園，並考慮再為女兒報多一間九龍塘的名校試一試，打算用盡上下午時間讓女兒上學，更買定七人車讓她在車上小休。對此引起網民關注，有人更指小朋友讀兩間「真係痴線」，同時犧牲了小朋友的休息及玩樂時間。

雖然有很多網民都指摘李天縱，但她仍然「企硬」有自己的立場。(IG圖片)

經過被網民鬧爆，李天縱並沒有理會，仍然「企硬」有自己的立場，日前（4日）在小紅書分享其母教女兒Amber彈琵琶的影片，並發文指：「香港要求小朋友小學前需要學一項樂器，姥姥（外婆）曾經是東方歌舞團的琵琶演奏家，再三考慮，決定用琵琶啟蒙。三歲，先摸琴，對琴產生興趣，多看姥姥彈，每天二十分鐘足以」，務求讓女兒考得自己心儀的小學。

李天縱日前在小紅書分享其母教女兒Amber彈琵琶的影片。（小紅書）

Amber彈得有板有眼。（小紅書）

片段中，外婆邊彈邊捉住Amber的手教導，雖然Amber彈得有板有眼，也表現得頗有興趣，更展露笑容，但對3歲小朋友來說，也算是困難。有網民留言問學琵琶是否有要求，李天縱回覆表示：「考小學需要有一項樂器的展示」。

李天縱身材出眾。（IG圖片）

現年36歲的李天縱於香港出世，年幼時跟隨父母搬到布宜諾斯艾利斯生活，直到10歲再移居北京。李天縱自細已學習多種舞蹈，其後畢業於北京電影學院（表演系）及中國傳媒大學（播音系本科）。李天縱2011年參選港姐後落選但簽約TVB，其後於2014年主持旅遊節目《漫遊南美》大曬流利西班牙語及展示驕人身材而備受矚目。

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