大S神隱多年公開露面現身小S老爺設靈　一個特徵無心戀戰娛樂圈

台灣女星大S（徐熙媛）自從與前夫汪小菲離婚後，有關他們的負面新聞報道從不間斷地出現。後來大S與韓團「酷龍」成員具俊曄結婚，兩人婚後非常的幸福甜蜜。日前小S老爺許慶祥因心肌梗塞離世，小S老爺設靈開放第一天（4日）大S與老公具俊曄婚後首次公開夫妻檔現身，亦是大S相隔五年再次在媒體面前露面，意外曝光47歲最新容貌。

小S老爺設靈開放第一天（4日）大S與老公具俊曄婚後首次公開夫妻檔現身。（圖片來源：中國視覺）

日前小S老爺許慶祥因心肌梗塞離世，她與老公許雅鈞一起現身設𩆜。（圖片來源：中國視覺）

大S當天的衣着打扮是上身穿着灰色針織衫，而頭上戴著黑色頭巾戴墨鏡和口罩，全程只是露出眉毛及頭髮，頭髮方面驚現大量的白髮。其實一向大S出名非常注重儀容，更推出過書籍「美容大王」，對於頭髮保養十分講究，而且一直是頭髮如命，熱愛留直髮，更曾經教觀眾怎樣護理頭髮，更有六大招式，分別是「用不同功效的梳子打理頭髮並按摩頭皮」、「洗完頭務必吹乾」、「不摸頭髮減少摩擦」、「修剪分岔」、「多吃海帶、黑芝麻等天然護髮食品」、「少綁馬尾」。

如今現年47歲的大S甚少在觀眾面前公開露面，尤其對於自己的頭髮保養已經沒有以前那麼執着，看來已經無心戀戰娛樂圈。大S的現任老公具俊曄曾經接受韓國節目《劉Quiz》訪問表示夫妻雙方錯過太多的時間，現在可以攜手到老十分幸福，更一度向鏡頭冧爆表示：「等到熙媛頭髮都白的時候，應該會更可愛吧。」

大S出名非常注重儀容，更推出過書籍「美容大王」。(大S微博)