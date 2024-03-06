林曉峰內地人氣高宣布開巡迴演唱會　未開賣網民超期待：太激動了

林曉峰（阿Lo）在3年前因參加內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》而人氣急升，近年他經常以歌手身份參與不少音樂節目，歌聲備受網民肯定。而這些年與不同歌手共同合作開演唱會的他，近日更宣布Solo在內地開巡迴演唱會，消息一出即獲不少網民期待，紛紛表示等開售要去捧場。

林曉峰因參與《披荊斬棘的哥哥》而人氣急升。（微博圖片）

憑《披》成功打入內地市場的阿Lo，陸續參與了不少音樂、綜藝類節目錄製，甚至在多個大型晚會上表演唱歌，其歌聲渾厚有感染力，讓不少網民激讚唱歌不炫技，有真誠感，令大家對他讚不絕口。就好像在節目《聲生不息》中，他演唱張學友經典金曲《寂寞的男人》、在《千燈湖國潮音樂節》上演唱陳奕迅經典金曲《歲月如歌》等都大獲好評。

在節目《聲生不息》中演唱張學友經典金曲《寂寞的男人》。（影片截圖）

以歌手身份參與不同節目錄製的他，更厲害到開了多場演唱會，包括與糖妹合作在廣州開《我們的快樂年代演唱會》、與多位大灣區哥哥們，謝天華、吳卓羲、張智霖、梁漢文開《燃燒吧！我們的哥演唱會》、與陳小春、杜德偉等開《大灣區友情歲月演唱會》等，歌聲早已備受肯定。

近年開了不少演唱會。（林曉峰微博圖片）

林曉峰歌聲備受肯定。（微博圖片）

近日，他更厲害到宣布在內地開Solo巡迴演唱會《想你的FENG吹到了…》，一共有四站包含兩大一線城市，廣州、深圳，其餘兩站是順德及東莞。消息一出即獲不少內地網民支持，期待他的演出，可見他在內地是人氣高企！

林曉峰開巡迴演唱會。（林曉峰微博圖片）

雖然獲不少內地網民支持，但仍有部分網民感到相當愕然，質疑他從未推出過專輯就開演唱會非常奇怪，更笑言他是哪來的自信，嘲諷他「唱掌門人吧」，目前演唱會還未公開售票。

在內地擁有不少粉絲。（林曉峰微博圖片）