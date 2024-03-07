名媛邱李茂琪做瑜伽曝光3,000呎複式豪宅　喜愛收藏古董自設畫室

溥儀眼鏡創辦人邱子傑（Jeffery）與太太邱李茂琪（Margaret）在圈中人緣甚廣，不時與名人好友聚會，邱李茂琪亦經常在社交平台分享日常生活，日前她就曬出一系列在家中做瑜伽的照片，相中所見，身穿瑜伽服的她做出多個高難度動作，不少網民都留言大讚好Fit，更有人留意到邱李茂琪的複式豪宅空間闊落，充滿格調！

溥儀眼鏡創辦人邱子傑（Jeffery）與太太邱李茂琪（Margaret）。（IG@dr_maret_lee）

邱李茂琪與關之琳及顧紀筠開心相聚。（IG@dr_maret_lee）

邱李茂琪在家中做瑜伽。（IG@dr_maret_lee）

複式豪宅曝光。（IG@dr_maret_lee）

身家過億的邱李茂琪是社交界頂級名媛，擁有美國聖路易斯華盛頓大學藝術學位、香港大學文學碩士及藝術哲學博士學位，除了與老公一起打理生意之外，亦有自家珠寶品牌，她與李嘉欣、李嘉明姊妹以李克勤老婆盧淑儀組成「千杯不醉」閨密團，不時聚會。一向醉心藝術的邱李茂琪，不但在家中自設畫室，喜愛收藏古董的她，家中亦有不少畫作及藝術品，每處角落都充滿藝術氣息。

邱李茂琪與李嘉欣、李嘉明姊妹以李克勤老婆盧淑儀組成「千杯不醉」閨密團，不時聚會。（IG@dr_maret_lee）

自設畫室。（IG@dr_maret_lee）

喜愛收藏古董。（IG@dr_maret_lee）

每處角落都充滿藝術氣息。（IG@dr_maret_lee）

大屋上層有一條長走廊，邱李茂琪經常在此做瑜伽。（IG@dr_maret_lee）

據知豪宅面積達3,000呎，邱李茂琪同老公不時邀請好友回家開Party，大廳空間闊落，擺放了一張雲石茶几，而飯廳就設有一張至少可坐6人的餐枱，每逢聖誕節，邱李茂琪都會在角落擺放一棵高過人的聖誕樹，充滿節日氣氛。大屋上層有一條長走廊，邱李茂琪經常在此做瑜伽。此外，邱李茂琪還養了愛犬Jor Jor，Jor Jor有專屬衣櫃，包括多件名牌衫、羽絨褸、名牌狗帶等等，堪稱富貴狗！Jor Jor更不時在陽台曬太陽，認真識歎！

邱李茂琪同老公不時邀請好友回家開Party。（IG@dr_maret_lee）

聖誕樹。（IG@dr_maret_lee）

空間闊落。（IG@dr_maret_lee）

愛犬Jor Jor。（IG@dr_maret_lee）

狗狗都有多件名牌衫！（IG@dr_maret_lee）

富貴狗！（IG@dr_maret_lee）

Jor Jor更不時在陽台曬太陽。（IG@dr_maret_lee）

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