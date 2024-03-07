李現因特殊原因未能會見守候粉絲　親發文道歉真誠舉動獲讚

2019年憑劇集《親愛的，熱愛的》走紅的內地男星李現人氣相當高企，所到之處往往都獲不少粉絲追捧。而有粉絲得知他今（7日）將在成都出席活動，於是在昨晚（6日）集結在機場外守候偶像，但沒想到他因特殊原因在凌晨時分才抵達成都，並由其他出口離開，正因如此他就在微博發文向守候的粉絲們道歉，真誠的舉動獲不少網民激讚。

李現人氣相當高。（李現微博圖片）

昨晚（6日）成都機場外集結不少粉絲在等候李現，粉絲們手拿着黃色燈牌，相當奪目。但最終等不到李現的出現，皆因他因特殊原因，所以在凌晨時分才抵達成都，並從其他出口離開，所以未能與守候的粉絲們見面，他亦感到十分抱歉，在微博發文致歉：「各位在成都機場外等待我的粉絲朋友們，你們好。我通過社交媒體得知了你們的徹夜等待和守候，非常感謝你們的喜愛，但因為一些特殊原因，我已從其他出口離開了機場，非常抱歉沒有跟你們當面打招呼，讓你們白跑了一趟。但我相信來日方長，總有相見之時，大家趕緊回家吧，回去的路上注意安全，互相照應，到家了報個平安，追星的同時，也一定要照顧好自己。」除了道歉之外，還叮囑粉絲們要小心，李現真誠的發文舉動讓不少網民讚不絕口，認為這種偶像值得大家喜愛。

粉絲們機場外守候。（微博圖片）