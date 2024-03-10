專訪｜姜大衛陪太太走過生死邊緣戀足半世紀：我哋唔可以冇咗對方

姜大衛（John哥）入行數十載拍過無數電影、電視作品，演技獲得觀眾一致肯定。而除了好戲外，姜大衛也是圈中模範好老公，他於1974年與太太林琳琳奉女成婚，當年在事業如日中天時候選擇結婚，姜大衛一點都不怕影響事業，同時也是做一個負責任男人的表現。至今兩人攜手走過半世紀，但依然恩愛如昔，姜大衛冧爆表示：「我哋而家兩個人，唔可以缺少和冇咗對方。」

場地提供：香港康得思酒店

John哥講起太太李琳琳，即露出柔情一面。（麥超億攝）

兩人結婚半世紀，依然恩愛如昔。（IG@johngor2022）

姜大衛被問到當年結婚決定時，依然Man爆說：「我理得咁多啫，結婚咪結婚，嗰時我太太已經有咗BB。（奉子成婚在那個年代會否特別避忌？）我諗有，但我唔care，我嗰時係反叛嘅人，別人說唔可以乜呀，我話點解唔可以呀！即係想做就做囉，老闆都阻唔到。（可能一結婚便一無所有？）嗰時唔知㗎，同埋有咗BB仲唔結！」

John哥稱當年是在石天婚禮中對太太一見鍾情，大大慢慢發展成情侶，拍拖半年便同居，問對方有何吸引之處？他直言：「覺得佢靚囉，啱我囉！待人接物各方面佢都好叻。」（受訪者提供）

非常登對。（受訪者提供）

夫妻間不能沒有對方：起碼每日一次

50年前的5月20日，姜大衛與李琳琳簽紙結婚，選在「520（我愛你）」當日結婚看似浪漫，但姜大衛笑言並非刻意，只是排期剛好那一天。不過可以肯定的是，二人攜手走過半世紀，夫妻至今依然恩愛如昔，姜大衛冧爆說：「我哋而家兩個人，唔可以缺少和冇咗對方，點解我唔知，一定唔可以冇咗對方。我哋唔可以話只係愛情、唔係激情，總之我哋兩個人係唔可以分開。」

John與李琳琳在「520」簽紙結婚。（IG@johngor2022）

姜大衛笑言：「最簡單話你聽，唔好諗歪呀，我哋起碼每日一次。如果我哋唔喺一齊嘅話，起碼1至2次嘅電話，話畀佢聽我收工啦，或者我而家放飯呢啲，呢啲嘅關心一定要有，就算我老婆開工時佢都會咁做。」

John表示現時與太太不能缺少對方，二人起碼每日一次。（麥超億攝）

John所指的每日一次，其實是與太太通電話關心對方。（麥超億攝）

兩公婆有拗撬一定會，姜大衛與太太也不例外，但他認為兩個人在一起是很難得的，大家意見不同吵架是可以，但一定要平心靜氣的吵架，還有絕對不能動手和不能講粗口，「我哋通常都係黑面、唔出聲，亦唔會話鬧好耐，可能問句：『食飯未呀？』然後大家就傾返偈就冇事。」

John自言自己並非傳統「仔命」，3個小朋友都是順其自然發生。（IG@johnjrchiang）

姜大衛李琳琳三代同堂合照。（IG@johngor2022）

談到太太48歲高齡為他誕子，姜大衛強調自己並非傳統「仔命」，3個小朋友都是順其自然發生，「當時太太仲以為係更年期，我哋都有傾過（唔要），始終年紀大，但後來狄波拉等好朋友都話一定要，所以我老婆都好叻。」

放下一切陪太太抗癌

至於兩公婆經歷最大的難關，莫過於是太太在2011年確診患上大腸癌，癌細胞曠散到淋巴，姜大衛坦言當刻心情晴天霹靂，雖然現時好過來，但他依然時常擔心著太太，只要現時對方有少少不舒服，他都會非常擔心，言語間充滿愛。

回想太太患癌期間，強如大俠也無能為力，「當時只可以擔心，我哋又唔識做乜嘢，好彩醫生幫佢割咗腫瘤。但辛苦在去化療，化療係好辛苦，每次化療完喺醫院出嚟，唔食得、唔瞓得，係好攰，但啱啱精神返又要去了，成10次定12次，好彩佢都捱過咗。」

太太不幸患癌時，John哥放下一切陪伴對方，她感恩太太最終都捱過。（IG@johngor2022）

姜大衛直言見到太太做化療那段時間心裏面很赤，能做的只有陪伴，所以當太太完成化療後，他便放下工作一年多近兩年時間，全程陪伴對方踏上康復之路，兩人每日在屋企樓下圍圈散步，「佢行10個，我就好似行20個，因為做過呢啲手術係會唔夠氣，所以佢慢慢行，我就快行。」

經歷生死邊緣，又去到這個年紀，姜大衛直言與太太都明白，誰「走先」都好，始終都會「走」，所以他們不會怕，最緊要活在當下，「最重要嘅係，我哋而家唔可以冇咗對方，但萬一冇咗對方，你都要生存落去，呢樣我哋已經好清楚。」

John哥稱與太太已看透生死，現在最重要是活在當下。（IG@johngor2022）

鼓勵太太復出拍戲

最近太太息影30多年復出拍攝電影《從今以後》，就獲得柏林影展泰迪熊「最佳劇情片」。姜大衛透露有段故，原本是兒子面試妮哥潔曼套戲，太太幫手在面試片中出現演返媽媽，豈料最後兒子不中太太中，太太開頭都拒絕，但導演非「她」不可，最終加了很多片酬，及在家人遊說下答應了，但都很辛苦，完成香港拍攝後，太太要一個人到美國拍攝，他和兒子有工作在身未能陪伴，故全家人都很擔心，因太太幾十年未試過一個人坐飛機，當時又疫情要健康碼，又要轉機，甚至如何用電話、用wifi她都不懂，但最後又被她搞掂。

John哥稱太太之前一個人去美國拍戲，全家人都很擔心，但最後太太一個人成功搞掂晒。（麥超億攝）

大讚太太叻。（麥超億攝）

姜大衛續言接住《從今以後》的導演楊曜愷又找上太太，當時太太都是拒絕，因為剛剛才拍完一套，但看完劇本覺得題材特別，便吸引了太太拍攝。如果太太戲癮發呢？姜大衛笑言：「咁佢做，我退休了，你養我囉！（會否鼓勵太太復出？）無所謂，我覺得ok嘅，做呢行如果你做，對身體各方面仲好，因為有個寄托同興趣。」

John哥稱太太被電影《從今以後》的題材吸引。（《從今以後》劇照）

John笑言太太復出，他就可以退休。（麥超億攝）

作為當紅大俠，當然吸引不少狂花浪蝶埋身。姜大衛承認婚前婚後都有女生主動向他「示好」，但統統被他拒絕：「黑面已經夠啦，我黑面妳仲唔驚我？」