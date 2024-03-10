靚仔視帝現身街坊茶檔竟被錯認係吳卓羲　曾被批目中無人耍大牌

現年47歲的陳山聰憑無綫劇集《金宵大廈2》於《萬千星輝頒獎典禮2022》贏得視帝殊榮，事業正值巔峰時期。他與老婆和仔仔一家三口生活幸福的他，可說是事業家庭兩得意。陳山聰早前在內地拍攝新劇《反黑英雄》時，卻被網民於社交網出post批評他：「去吃飯，剛好遇上劇組準備拍攝，但是陳山聰真的好大牌，熱情打招呼當沒看見，走到跟前禮貌求問能否合照，繼續裝作沒聽見由身旁助手拒絕，想影合照就遭助手拒絕，全程冷臉，目中無人」，惹來網民熱議。

視帝陳山聰。（IG@joelshanchung）

有網民在深圳偶遇陳山聰，但就在社交平台發文指他耍大牌。（小紅書截圖）

不少人都力撐陳山聰。（IG@joelshanchung）

不過有網民前日 (8/3) 就在社交網分享了他之前在大坑茶檔偶遇陳山聰的經歷，以及合照，並大讚他親切友善。該名網民表示：「香港真的可以遇見明星，去年10月份的某一天，吃早餐偶遇視帝陳山聰，早在《學警狙擊》已經認識他。本尊真的很帥，很nice」，與陳山聰早前被批耍大牌截的態度然不同，似乎是想為他平反。博主的照片是在半年前拍下，不過仍惹來網民討論：「陳的身材和整體氣質真好，而且很man」、「好大隻」、「陳山聰依家型過謝霆鋒」，但竟有網民認錯陳山聰說：「好帥，吳卓羲」，甚至有網民不認識他表示：「讓我遇到我也不認識」、「 哪個是明星？我看著都像。」

陳山聰於大坑茶檔被偶遇。(小紅書)