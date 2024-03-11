阮民安爆曾志偉幫E-kids改原名癲過Loong 9　曾因不滿而寸爆對方

千禧年代的MK男團E-kids，元祖成員有阮民安（Tommy）、林詠倫（Alan）和郁禮賢（Tim/Kasa），當年獲「校長」譚詠麟、曾志偉及陳百祥等提攜，成為StarEast（東方魅力）旗下組合。

E-kids是千禧年代「MK男團」代表之一，當年是東方魅力旗下組合。（MV截圖）

E-kids幾年前曾經重組，並開過演唱會。（資料圖片）

他們曾解釋隊名「E」代表公司「StarEast」，而「Kids」則因為他們是公司的小朋友。近日《亞洲超星團》旗下的新男團出道，曾志偉宣布他們叫「Loong 9」，象徵一飛沖天，但隊名卻被網民大力取笑，而Tommy就出Post大爆，曾志偉當年幫「E-kids」改的原名更令人尷尬。

曾志偉最近宣布，《亞洲超星團》的9人新男團取名「Loong 9」，象徵一飛沖天！（電視截圖）

Tommy發文時未有開名，全程以「153」稱呼對方，但就附註了曾志偉飲醉酒的舊照，他說得悉對方幫新組合改了個「X名」，心想對方是否飲醉了，但又覺得不意外，並說突然覺得對方當年幫自己組合改名做「E-kids」已不算太「X」，他說：「話說原本我哋唔係叫E-kids的，153第一個幫我哋改嘅名，仲癲！係叫做 『A4！！！』當時年少輕狂的我喺佢哋興高采烈咁隆重介紹我哋嘅時候衝口而出咁講咗句，我：『A4？？？紙嚟㗎？？？』之後全場靜晒，然後153即時黑面加散會。」Tommy更叫大家去「考古」，指當年《新秀》有一個參賽組合叫「A4」，正是E-kids前身，更獲得「最受現場觀眾歡迎獎」。

阮民安（Tommy）爆料指當年出道，曾志偉等老闆曾為E-kids改名做「A4」，但他大力反對。（FB@Tommy阮民安 ）

他說自己再三堅持下，組合才成功改名做一個較易接受的組合，因此他對於曾志偉豪氣宣布「Loong 9」時並不意外，但Tommy表示：「但呢班𡃁仔就慘啲喇，個名肯定俾人笑一世。」不過又覺得被取笑是人工包的，最後他又請教大家到底「Loong 9」如何發音，認為成員們自我介紹時會十分尷尬。

Loong 9香港成員冼靖峰就認為，組合名有騰龍飛躍之意，好有意思，冇特別諗老唔老土。（資料圖片/陳順禎攝）