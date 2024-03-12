名媛泰國度假狂曬性感靚相　大騷超豐滿上圍螞蟻腰極震撼

現年60歲的名媛薛芷倫（Fanny）因活躍於Ball場而有「Ball后」之稱，每次的打扮都極性感成為全場焦點，即使她近年已甚少出現於Ball場，但仍經常在社交平台分享近況。近日薛芷倫去了泰國蘇梅島度假，她在IG曬出多張度假照，網民亦將焦點放在她的性感打扮及豐滿身材上！

薛芷倫60歲生日Party。（IG@ballqueen）

有「Ball后」之稱。（IG@ballqueen）

每次出場都成為全場焦點。（IG@ballqueen）

近日薛芷倫去了泰國蘇梅島度假。（IG@ballqueen）

相中所見，薛芷倫每個造型打扮都非常年輕，其中一套她身穿粉紅色吊帶連身短裙，紥着孖辮、戴上草帽，盡騷豐滿上圍及螞蟻腰，再配合粉紅色打扮如真人版Barbie！之後她又換上白色低胸吊帶裙，大歎海邊晚餐，相當享受！不過最吸睛的一定是以間條一件頭泳衣上陣的薛芷倫，胸前的綁帶設計更凸顯出她的出眾身材，加上一雙白滑長腿，完全看不出她已經60歲！

每個造型打扮都非常年輕。（IG@ballqueen）

薛芷倫身穿粉紅色吊帶連身短裙，紥着孖辮、戴上草帽，盡騷豐滿上圍及螞蟻腰，再配合粉紅色打扮如真人版Barbie！（IG@ballqueen）

大歎海邊晚餐。（IG@ballqueen）

胸前的綁帶設計更凸顯出她的出眾身材。（IG@ballqueen）

極震撼！（IG@ballqueen）

出身富裕的薛芷倫，父親是富商薛萬康，她自小過着上流社會生活，畢業於紐約大學，她的父親在她22歲時離世，遺下大筆財產給她。薛芷倫自父親離世後接手工作，其後在機緣巧合之下加入娛樂圈。薛芷倫在26歲嫁給香港60年代五大富豪之一馬錦燦的兒子馬清偉，拍拖3個月即閃婚，婚後育有兩子一女，惜兩人最後離婚收場。離婚不久後，薛芷倫不幸患上乳癌，雖然最後成功戰勝病魔，但卻留下不少後遺症，電療、化療及藥物等治療令她整個人腫脹，昔日美貌不再。不過如今薛芷倫仍活躍於上流社會的名人盛會，又經常出席各大時尚名牌活動，每次出場都成為焦點！

有「Ball后」之稱的薛芷倫，過去在公開場合打扮都十分性感。（視覺中國）

出身富裕。（IG@ballqueen）

仍活躍於上流社會的名人盛會。（IG@ballqueen）