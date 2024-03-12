前ATV主播自稱被TVB偷相　常陷爭議曾被指毒貓疑扮記者白撞𢭃利是

亞視前財經主播曾子晴，昨晚（11日）在社交平台嬲爆出Post，自稱在不知情情況下被盜用照片，無端端出現在昨晚（11日）《婚後事》中，被當作羅天宇其中一位「約炮」對象。她表示會考慮追究，又澄清自己冇玩交友App，但其後將貼文一改再改又打格，疑似「笠水」。不過TVB已火速作出回應，強調所有相片均合法取得，更寸爆對方公開指控TVB前，應先釐清事實真相。

曾子晴為亞視前財經主播。（電視截圖）

曾子晴最初自稱被偷相，形容事件離譜，澄清自己冇玩交友App。（IG@chingbee0808）

不過，曾子晴其後刪去貼文，並將照片打厚格。（fb@Vivian Tsang 曾子晴）

TVB火速發聲明回應被曾子晴指控，指所有相片均合法取得，並已向版權持有者或代理公司支付相關費用。（TVB）

曾子晴過往於樹仁大學新聞與傳播學系畢業後，15年投身亞視新聞及公共事務部，曾主持新聞節目《理財博客》，在亞視結束免費電視廣播後，又加入了財經雜誌《炒股幫》，其後以做司儀、主持工作為主。

曾子晴目前以擔任司儀工作為主。（IG@chingbee0808）

曾子晴（左）早前與龍心拍片。（IG@chingbee0808）

曾子晴又與「前亞視一姐」阿儀合照。（IG@chingbee0808）

曾子晴經常找不同明星合照。（IG@chingbee0808）

不過，曾子晴過往曾捲入不少爭議，包括藉社運斂財，曾在原創設計師不知情下，以高價轉售「我係香港人」Tee，被轟「食人血饅頭」。其後她卻又加入前特首梁振英、董建華牽頭的「香港再出發大聯盟」陣營，被指政治立場搖擺不定如「變色龍」。

曾子晴曾被指藉社運斂財，高價轉售T恤。（fb@Vivian Tsang 曾子晴）

曾子晴又曾因在IG廣告片餵貓咪進食對貓可致命的朱古力雪糕，她寫上： 「朱古力同雪糕，對貓也是毒藥，但我的貓真的非常喜歡吃。」 隨即惹來愛護動物組織及網民批評，怒轟她置貓咪生死於不顧，最終令廣告商終止合作，並向公眾致歉。

曾子晴明知朱古力是貓咪毒藥，但都餵貓食雪糕，因而被網友怒轟。（IG圖片）

品牌得悉事件後向公眾致歉，並即時停止與曾子晴的合作。（fb圖片）

而最近一次爭議事件，是她被「不專業財經記者」專頁爆料，不開名暗示曾子晴農曆新年期間自稱《經濟日報》理財版記者，試圖去地產公司的團拜活動𢭃利是，不過因名單上沒有其名字被公關拒絕入場。報料人稱，這位人士賴死唔走，更「撻朵」說自己認識哪位哪位記者行家。公關其後致電《經濟日報》理財版，「坐堂」編輯表示冇此人，這名白撞人士才突然改口稱自己是專欄作家。而翻查舊貼文，早於一年前，姓曾的女子已被指做過同樣行為，令專頁連出一系列限時動態提醒「提防騙子」。

曾子晴疑似連續兩年被爆料，指她白撞𢭃利是，並冒認是《經濟日報》記者。（IG@rubbish.finreporter）

曾子晴疑似去地產公司團拜活動白撞，最終被拒入場。（IG@rubbish.finreporter）

曾子晴被指去年已經試過白撞，但今年重施故技，不少財經記者及業內人士都好奇，為何臭名遠播的她未被列入黑名單。（IG@rubbish.finreporter）