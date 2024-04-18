假日親子好去處｜五人冰球賽免費觀戰　逾百支球隊激戰溜冰場

「2024 Mega Ice 五人冰球賽」來到第14屆，今年共有超過100支隊伍角逐。因為參演電視劇《冰上火花》而愛上冰球的柯煒林、黃溢豪及張芷澄，將會組隊參賽。

賽事4月20日至5月4日舉行，歡迎市民免費觀戰。



賽事基本資料

日期：4月20日至27日（青年組）；4月30日至5月4日（成年組）

地點：九龍灣MegaBox L10樓Mega Ice

參賽國家或地區：澳洲、北京、深圳、武漢、加拿大、中華臺北、日本、菲律賓、泰國和香港，超過1800名球手

「2024 Mega Ice 五人冰球賽」將於4月20日至5月4日舉行。（公關提供）

焦點隊伍

亞洲A組：Empire East 、Gold Club、Kung Pow Kings

Empire East前鋒鈴木雄大是2017年亞洲職業聯賽神射手，曾效力日本國家隊；井上光明亦是日本職業聯賽守門員。Gold Club和Kung Pow Kings則是家傳戶曉的本地隊伍。

其餘亞洲組別：CREW

由藝人黃溢濠、柯煒林和張芷澄組成。他們參演冰球電視劇後愛上冰球，今次首次出戰本地球賽，迎戰本地BLADE、Empire’s Parents和菲律賓的Manila Hawks。

（公關提供）

有獎遊戲

比賽現場設有獎問答，Mega Ice社交平台亦有精彩遊戲，參加者有機會獲得海洋公園門票或九龍香格里拉自助餐券等豐富獎品。詳情稍後於官方Facebook或Instagram公佈。