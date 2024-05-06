2024 Mega Ice五人冰球賽各組冠軍誕生 HK Young Guns Black封王

由MegaBox及Mega Ice主辦的「2024 Mega Ice五人冰球賽」，成人組賽事經過連場激戰，各分組冠軍順利誕生，其中HK Young Guns Black及HK Young Guns White分別奪得Asian Recreational及Asian C冠軍。



HK Young Guns Black贏得亞洲Recreational組別冠軍。（公關提供）

今屆成年組比賽於4月30日至5月4日舉行，由30多支隊伍競逐，結果HK Young Guns Black在亞洲Recreational決賽中以7：0力壓 Empire’s Parents；HK Young Guns White則以4：1輕取Sammi’s Superstars勇奪亞洲C組殊榮；U17決賽由HK Junior和Kingpeng對壘，前者以4：0勝出。其餘冠軍如下：

決賽 冠軍

Asian Recreational HK YOUNG GUNS BLACK

U17 HK JUNIOR

Women WIHO ELITE

Asian C HK YOUNG GUNS WHITE

Asian B LION ROCK

Asian A KUNG POW KINGS

International B KUNG POW KINGS

International A EMPIRE EAST



「Mega Ice 五人冰球賽」今年踏入第14屆，來自澳洲、北京、深圳、武漢、加拿大、中華台北、澳門、菲律賓、泰國和主辦城市香港的頂級球隊、共約1800名冰球運動員參賽。