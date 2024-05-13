西沙SPORTS PARK預計6月試運　即睇交通設施　包括1.5公里單車徑

西沙SPORTS PARK預計將於6月底開始試運，並於第三季全面開放及啟用。西沙SPORTS PARK多元化戶外運動公園佔地超過100萬呎，匯聚十多種熱門及新興運動的專業場地，包括全長達1.5公里的單車徑及跑步徑，還有全港唯一於每一條球道具備Trackman雷達科技的公眾高爾夫球練習場。西沙SPORTS PARK尚提供網球、足球、板網球、匹克球、棍網球、3人籃球及滾軸溜冰的場地。



「西沙SPORTS PARK」位處西貢及烏溪沙之間，四周環山、與海為伴，是融合大自然、讓大眾享受戶外運動的全新地標聚點。西沙SPORTS PARK的設施能夠容納的運動項目眾多，包括高爾夫球、網球、足球、欖球、五人棒球、三人籃球、軟式曲棍球、板網球、匹克球、棍網球、滾軸溜冰、陸上兩項鐵人、平衡車、單車、公路單車以及跑步等。

西沙SPORTS PARK佔地超過100萬呎。（公關提供）

【西沙SPORTS PARK運動設施一覽】

單車徑及跑步徑：全長達1.5公里、闊最少6米的徑道舖設瀝青，使表面平整且防滑，令行車時平穩順暢，並提高安全及穩定性。設施足以支援專業單車公路繞圈賽以及結合單車和跑步的陸上兩項鐵人比賽，確保安全及高水平賽事的進行。

高爾夫球：全港唯一於每一條球道具備Trackman雷達科技的公眾高爾夫球練習場，球道多達70條，用家可實時以手機查看擊球數據及和外界進行十八洞模擬比賽。練習場旁更設有佔地25,000呎的仿真草短桿練習區，包括練習果嶺、切杆區及多個沙坑，支援全方位訓練。

網球：6個符合國際網球聯合會規定的比賽場地（ITF Standard）的標準網球場。

足球/欖球：11人仿真人造草地足球場，可作兩個7人足球場之用，更可作欖球場地。

板網球：5個板網球場

匹克球：2個匹克球場

棍網球：棍網球場

3人籃球：3個3人籃球場

滾軸溜冰：滾軸溜冰場

【西沙SPORTS PARK交通資訊】

西沙SPORTS PARK位於海映路9號。為配合西沙大型綜合發展項目的落成，除現有巴士及小巴路線如連接大學站及西沙的小巴807K外，最近更有三條新增巴士線投入服務，包括九巴287連接大學站（東鐵線）及西沙、城巴581接駁西沙、烏溪沙站（屯馬線）及馬鞍山市中心，以及城巴582連接西沙、大學站、科學園及白石角。同時，毗鄰的西沙 GO PARK及公眾停車場亦將設合共超過300 個車位，方便車主自駕往來。

【西沙SPORTS PARK提供場地予公眾作預訂】

西沙SPORTS PARK會夥拍十多個專業並具高質素師資的體育總會及知名體育機構，舉辦課程及提供培訓，共同推動香港運動精英化及普及化，培育各程度的運動參與者（初階至青訓以至港隊），亦同時讓一家大小共同享受運動的樂趣；與學校、社區組織、非牟利團體、地區體育會和私人機構等合作，提供平台予他們舉辦體育相關活動，在社區中建立運動文化；為本地、大灣區、以至國際級的體育活動及賽事提供場地及活動策劃服務；提供場地予公眾作預訂使用。

西沙SPORTS PARK預計將於6月底開始試運，並於第三季全面開放及啟用，詳情將稍後再作公布。

西沙SPORTS PARK及西沙GO PARK提供多項體育運動設施。（公關提供）

【西沙GO PARK運動設施一覽】

西沙SPORTS PARK旁有面積約30萬呎的運動商業綜合部分「西沙GO PARK」。西沙GO PARK設有長25米的室內恆溫泳池、室內多用途主場館、室外攀石場及24小時健身中心。

游泳池：室內恆溫游泳池長25米，適合全天候游泳課堂及訓練之用。

室內多用途主場館：室內多用途主場館, 可容納多達1,500位觀眾，作為多項運動比賽、表演及文化與娛樂的活動場地。

室外攀石場：提供不同的攀爬路線，設有不同的角度及難度予攀石愛好者挑戰。

健身中心：24小時健身中心，方便大眾全天候鍛鍊體格。