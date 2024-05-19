張家朗不足兩分鐘挫美國孟凱睿　奪今季第二冠｜花劍大獎賽上海站

香港隊主場完成花劍世界盃後，已經轉戰大獎賽上海站。一眾港將今天在正賽圈競逐，蔡俊彥和梁千雨分別不敵德國及中國劍手，黃純一被意大利劍手擯出局。

張家朗先在首圈擊敗美國劍手ZHANG Daniel，次圈再勝韓國的河泰圭，16強淘汰匈牙利的Daniel Dosa。8強面對擊敗隊友馬連尼晉級的前「世一」科高尼，張家朗繼東京奧運後再之大勝對手，強勢晉級4強；再於4強擊敗埃及的咸沙。

決賽面對美國的孟凱睿，張家朗速戰速決，第一節花不到兩分鐘，就擊敗對手封王，奪得今季第二個排名賽冠軍。



經過外圍賽鏖戰，港隊有蔡俊彥及黃純一出線，與張家朗及梁千雨一起從正賽角逐。張家朗首圈以15：6輕勝美國的ZHANG Daniel，次圈對韓國的河泰圭，再勝15：9，晉級16強，遇上匈牙利的Daniel Dosa。

張家朗開賽後未受考驗，最多領先3分，包括8：5及10：7，但此時Daniel Dosa連取4分，反先11：10。張家朗把握時機換劍稍事調整，在尾局一口氣連取5分，以15：11奠勝。晉級8強後，張家朗的對手是意大利的科高尼，後者於16強以15：8擊敗馬連尼。

張家朗與科高尼亦敵亦友，兩者多次交手。張家朗今天狀態極佳，出手極快，科高尼毫無還擊之力，最終張家朗極速以15：2大勝，4強將鬥埃及的咸沙，咸沙以15：14險勝祖賓尼治。

來到4強，張家朗繼續未受考驗，以15：11擊敗埃及的咸沙。另一邊廂，美國的孟凱睿以15：8力克日本的飯村一輝，冠軍成為張家朗與孟凱睿之爭。決賽在上海一個商場舉行，圍觀者眾，張家朗與孟凱睿開賽初段緊咬比分，3：3後張家朗連取4分，領先7：3。孟凱睿反擊，但張家朗沉着應戰，一下子領先12：6。此時張家朗得勢不饒人，終以15：7取勝，奪得今季個人第二個排名賽冠軍。

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黃純一。（FIE Facebook）

其他劍手方面，蔡俊彥首圈面對德國劍手 KAHL Alexander，雙方激戰下，蔡以13：15落敗；梁千雨遇上東道主許杰，同樣以13：15告負。黃純一在早上9時於女子組登場，她以10：15不敵意大利的VOLPI Alice。

張家朗。（網上圖片）

蔡俊彥。（網上圖片）

梁千雨。（網上圖片）

花劍大獎賽5月19日賽程：

女子組

上午9:00 黃純一 Vs VOLPI Alice（意大利）

男子組

上午11:30 張家朗 Vs ZHANG Daniel（美國）

上午11:30 蔡俊彥 Vs KAHL Alexander（德國）

上午11:30 梁千雨 Vs 許杰（中國）

