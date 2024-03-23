巴黎奧運港隊重點賽程　江旻憓7.27登場　張家朗何詩蓓7.29爭獎牌

巴黎奧運2024香港隊賽程，去屆分奪金銀的張家朗和何詩蓓，一同於7月29日爭奪獎牌，另一獎牌希望江旻憓，則於7月27日女子重劍個人賽率先登場。

本文列出香港隊巴黎奧運重點日子，一起支持香港運動員。



巴黎奧運將於2024年7月26日開幕，8月11日閉幕。部分球類賽事如足球、欖球及手球，將於7月24日展開。

巴黎奧運沙排項目將成為唯一看項目於艾菲爾鐵塔前舉行。（Paris 2024）

7月27日

劍擊：女子重劍個人賽

雖然劍擊奧運積分4月1日才「截標」，但截至3月12日，江旻憓以258分位列積分榜首位，基本鎖定個人賽資格；團體賽則取決於3月24日世界盃成都站的成績。

如無意外，江旻憓將繼東京奧運之後，再次成為開幕禮翌日率先登場的港隊獎牌希望。去屆她止步於8強，創出香港女子重劍歷來最佳奧運戰績，但貴為世界「一姐」，她肯定以獎牌為目標，尤其今季曾經於大獎賽多哈站及世界盃巴塞隆拿站奪冠，實力絕對是獎牌級數。

江旻憓實力非凡，獨欠一面獎運獎牌。（資料圖片；楊宇翹攝）

7月29日

游泳：女子200米自由泳決賽

劍擊：男子花劍個人賽

何詩蓓在開幕禮翌日率先出戰女子400米自由泳，但數到主項，一定是200米自由泳。200自的初賽及準決賽於7月28日上演，7月29日則舉行決賽。她於東京奧運奪得這個項目的銀牌，今屆競爭比去屆更激烈，預計對手包括澳洲的世界紀錄保持者奧卡拉瑾和去屆金牌迪梅絲，加拿大的麥堅杜殊亦是獎牌競爭者。

值得一提的是，有別東京奧運，巴黎奧運的游泳決賽將回復晚上舉行。

劍擊館方面，男子花劍個人賽7月29日上演，張家朗以衛冕身分出戰。三年過去，各隊湧現不少高手，東道主法國的拿霍特、意大利的馬連尼、埃及的咸沙都是主要對手，加上美國隊經歷疫情後復蘇，張家朗爭取衛冕，並非易事。

東京奧運香港獎牌項目，劍擊、游泳、乒乓均在7月27日開戰。（資料圖片）

7月31日

游泳：女子100米自由泳決賽

何詩蓓在東京奧運勇奪兩銀，除了200自，另一面銀牌就是100自。澳洲雙姝奧卡拉瑾及衛冕的艾瑪麥姬昂、荷蘭的史甸貝根，都是何詩蓓的競爭對手。

何詩蓓。（楊宇翹攝）

8月1日

羽毛球：混雙準決賽

鄧俊文/謝影雪3年前在東京奧運勇闖4強，不敵中國的鄭思維/黃雅琼，再於銅牌戰負予「東渡組合」渡邊勇大/東野有紗，與獎牌緣慳一面。巴黎奧運或許是兩人爭奪奧運獎牌的最後機會，因為兩人早前已經明言，奧運之後大有機會淡出港隊，要一圓獎牌夢，準決賽是重要一步。

羽毛球奧運積分將於4月28日截止計算，「鄧謝配」目前排名第7。由於奧運羽毛球雙打共有16個名額，「鄧謝配」已經十拿九穩。

8月8日

乒乓球：女團準決賽

東京奧運乒乓球女團銅牌戰，港隊三名女將李皓晴、杜凱琹及蘇慧音打出驚喜，力克德國站上頒獎台。雖然蘇慧音近年因傷避戰，但去屆以後備身分前赴東京的朱成竹，早前在世錦賽表現可人，協助港隊於4強以場數3：2險勝勁敵中華台北，奪得一面銅牌，港隊女乒今屆會否以新陣容亮相，值得期待。

另外，3年前以一句「X你企中間」成為網民焦點的李靜，今年由女隊教練榮升總教練，巴黎奧運是他上任後的首個重大考驗。

李皓晴、杜凱琹及蘇慧音。（資料圖片；楊宇翹攝）

朱成竹。（袁志浩攝）

回顧港隊去屆成績，一共奪得1金2銀3銅共6面獎牌。不過3面銅牌中，「女車神」李慧詩已經退役，劉慕裳則因空手道並非巴黎奧運比賽項目無緣參賽，加上蘇慧音受傷患困擾，預計再次出戰的獎牌得主，只剩劍擊張家朗、游泳何詩蓓、乒乓杜凱琹及李皓晴。

以下為香港隊巴黎奧運參賽資格一覽，截至3月22日，已經到手的入場券包括：

游泳隊

何甄陶：50米自由泳

何詩蓓：50米自由泳、100米自由泳、100米蛙泳、200米自由泳、400米自由泳

張心悅：200米背泳

接力項目（人選待定）：女子4X100米自由泳接力、女子4X100米混合泳接力



滑浪風帆

人選待定：女子iQFOiL



單車

人選待定：男子個人公路賽

人選待定：女子個人公路賽



帆船

貝俊龍：男子ILCA 7單人帆船



乒乓

人選待定：女子團體賽

人選待定：女子單打（兩席）



巴黎奧運2024香港隊名單持續更新 游泳單車風帆已獲參賽資格

【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】

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至於其他焦點賽事：田徑男子百米飛人將於8月4日決出，男、女子馬拉松分別於8月10日及8月11日舉行，跳水賽事橫跨7月27日至8月10日，體操則於7月27日至8月5日上演。