伍家朗決賽不敵李梓嘉　相隔14個月再上頒獎台｜羽毛球泰國賽

香港羽毛球手伍家朗自去年3月的德國公開賽後，一直與冠軍無緣；過去一年，更失落巴黎奧運資格。但比賽還要繼續，今周他出戰泰國公開賽，過關斬將，在決賽遇上馬來西亞的李梓嘉，力爭一年多以來的首個冠軍。

然而伍家朗今天打來力不從心，卻遇上李梓嘉狀態極佳，他以局數0：2見負，奪得銀牌。



兩局比賽中，伍家朗受制於李梓嘉的強攻，後者只要遇上高波，必定落手扣殺，力度、落點俱佳，伍家朗望塵莫及。戰況基本上一面倒，李梓嘉極少失誤，伍家朗無甚板斧，也令這場男單決賽只打了34分鐘就決出勝負，伍家朗以11：21及10：21落敗，無緣冠軍。

伍家朗。（資料圖片）

過去一年，伍家朗的路並不好走。2023年初，他接連在印尼大師賽、泰國大師賽及德國公開賽殺入四強，其中3月的德國公開賽，他在決賽擊敗中國的李詩澧奪得冠軍。

但從5月踏入巴黎奧運積分戰開始，他表現反覆，只曾在6月的台北公開賽晉級準決賽，最終更失落奧運資格，今年夏天只能在香港當看客，支持隊友李卓耀競逐奧運男單。

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一切塵埃落定，伍家朗重新出發。他在今周的泰國公開賽過關斬將，先後擊敗丹麥的安頓臣、中國的趙俊鵬、中華台北的李佳豪及泰國的Kunlavut VITIDSARN，今天下午在決賽與馬來西亞的李梓嘉爭冠，可惜狀態平平，未能以金牌作結。