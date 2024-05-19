巴黎奧運｜比拉絲麥洛蓮同日強勢奪金　今年夏天必看的兩大女王

巴黎奧運繼續有免費直播，除了香港運動員，還有其他必睇體育明星，體操及田徑兩大女王比拉絲（Simone Bile）及麥洛蓮（Sydney McLaughlin-Levrone）在今周末的美國國內賽同樣強勢回歸，以佳績宣布向巴黎奧運金牌進發。



比拉絲在美國經典賽無敵摘金。（Team USA Facebook）

美國體操經典賽 比拉絲2金2銀

還記得比拉絲在東京奧運的經歷嗎？她在女子團體的跳馬失手，未能協助美國隊衛冕，奪得銀牌，她隨即宣布退出緊接的個人全能、跳馬、高低槓及自由體操賽事，因為心理問題已經「爆煲」，無法做出空中翻騰動作，「這個星期很漫長，這五年也很漫長」，當時她這樣說。

臨場退賽的決定，也令比拉絲備受全球關注的壓力，她即時接受心理輔導後，在平衡木復出，奪得銅牌。完成東京奧運，她接受心理治療長達兩年，去年美國經典賽，她終以「體操傳奇」的姿態復出，以3金1銅向世人宣布：我好好的。

即使在弱項高低槓，比拉絲仍向難度進發。圖為她去年出戰世錦賽。（Getty Images）

今年美國經典賽同樣精彩，因為除了里約奧運女子個人全能金牌比拉絲，還有2012倫敦奧運金牌的杜格拉絲，以及2020東京奧運金牌蘇妮莎，三人個人全能女王同場較技，大會亦以此作為宣傳賣點。

雖然萬眾期待的全能對決未能上演，因為杜格拉絲退賽，蘇妮莎亦只出戰跳馬、平衡木及自由體操，但賽事變成比拉絲的「個人騷」，觀眾同樣拍爛手掌。比拉絲以59.500分掄元，拋離第二名的鍾絲（Shilese Jones）1.85分。

比拉絲再以全球難度最高的「尤爾琴科屈體兩周」（Yurchenko double pike）出戰跳馬，雖然力度過強導致落地向後踏了一大步，但她仍以15.600分冠絕全場。她在自由體操亦增加了難度動作，於弱項高低槓也嘗試了新的落地動作，似乎正為巴黎奧運準備。

其他單項方面，比拉絲摘下自由體操金牌，以及高低槓與平衡木銀牌。蘇妮莎則在平衡木力壓比拉絲奪魁。

比拉絲積極備戰巴黎奧運。（Team USA Facebook）

麥洛蓮傷癒復出，罕有地角逐女子200米。（路透社）

田徑格蘭披治賽 麥洛蓮200米封后

作為女子400米跨欄的世界紀錄保持者，麥洛蓮（Sydney McLaughlin-Levrone）在USATF格蘭披治田徑賽報名出戰女子200米，外界無不感到意外。

但更有趣的是，她跑出22.07秒，力克同場的東京奧運200米銅牌Gabby Thomas，奪得金牌。對於去年備受傷患困擾、差不多整季報廢的她來說，今次的確是強勢回歸。

200米也有不俗表現，會否意味麥洛蓮將在巴黎奧運有新挑戰？22.07秒的時間，已經達到奧運標準。

麥洛蓮積極備戰巴黎奧運。（路透社）

她說：「這是一次很好的測試，看看我還有什麼需要改進。400米欄是我跑得最舒服的賽事，我會着重部署。現在最重要是復健，我膝頭的狀況很好，但要保證小肌肉有足夠強度。」麥洛蓮回應，200米只是一次測試而已，她在400米跨欄與荷蘭跑手保爾的惡鬥，才是巴黎奧運最精彩田徑戲碼之一。

麥洛蓮積極備戰巴黎奧運。（路透社）

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