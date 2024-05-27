F1摩納哥站｜陸克萊破主場魔咒首登頒獎台奪冠　不禁掉下男兒淚

「好悶呀！應該畀個枕頭我！」紅牛車手韋斯達賓這個無線電，或許道出了不少車迷的心聲。

若然時間不夠，但又想觀賞今年的F1（一級方程式）摩納哥站，睇「一頭一尾」即可，開賽第一圈的大炒車，紅牛車手佩雷斯（Sergio Perez）的戰車被撞至「甩皮甩骨」；Alpine車隊內鬥，奧干整架戰車「炒起」。比賽重開後，下個亮點就是帶頭的法拉利車手陸克萊（Charles Leclerc）衝線，終於主場揚威奪冠，比賽中段接近無事發生。



F1今個比賽周末再來到傳統的摩納哥站。（路透社）

來到傳統的摩納哥賽道，紅牛繼續「唔醒神」，前列由法拉利鬥麥拿侖，形成「紅黃大戰」之勢。法拉利的摩納哥主場車手陸克萊排頭位出賽，皮亞斯特利（Oscar Piastri）緊隨其後，辛斯與諾里斯則排第3及第4。

五盞紅燈一熄，辛斯首圈與皮亞斯特利稍有碰撞，四號彎衝出緩衝區，一度失去三甲位置，碰巧賽會未完成首圈之際已出示紅旗。排位賽首節止步的佩雷斯，後方的麥奴臣嘗試爬頭，卻撞中佩雷斯戰車的尾胎，這架紅牛戰車整架擺橫，再被麥奴臣向前推，再衝向圍欄，更波及另一哈斯車手侯根保。佩雷斯的戰車撞牆滑行一段時間才停下來，戰車嚴重損毀，被撞至「甩皮甩骨」，幸好三名車手都無大礙步出戰車。由於大炒車後碎片散落一地，賽會立即出示紅旗清理。

佩雷斯意外後驚魂未定。（Getty Images）

意外發生後，大會判定為「比賽事件」（Racing Incident），無車手在今次意外中被罰，佩雷斯賽後質疑大會的決定，「我認為這是危險駕駛，我不明白為何連調查都不需要，然後就沒有任何判罰，我十分驚訝。」這名墨西哥車手賽後再在社交網站發文報平安，「沒有事情比安全回家更重要，這是今日的首要任務。」

佩雷斯的戰車被撞至「甩皮甩骨」。（Getty Images）

首圈同時發生Alpine內鬥，奧干（Esteban Ocon）在進入隧道前，嘗試超越隊友加斯利（Pierre Gasly），奧干爬頭後撞向隊友戰車的右前胎，整架戰車再飛起落地。對於隊友的魯莽爬頭，加斯利隨即透過無線電怒斥：「佢做咩事！」

奧干這個舉動有代價，下場加拿大站將會被罰5格起步，加斯利指奧干的爬頭是不必要；Alpine車隊領隊Bruno Famin賽後向傳媒表示，批評奧干的行動不恰當，更指今次事件有「手尾跟」，或許影響奧干在車隊的未來。

陸克萊主場終奪冠

主場出擊的陸克萊彷彿有魔咒纏身一樣，2021年排頭位但機件故障無法出賽；2022年再排頭位，法拉利再有失誤斷送冠軍；2023年法拉利在排位賽又「蝦碌」，陸克萊只能在第6位起步，生涯至今未曾在摩納哥踏上頒獎台。來到2024年，這名主場車手終於一吐烏氣，贏得摩納哥站冠軍。雖然比賽重開後，賽事回歸平淡，起步排前10位的車手「跟住返」，但相信陸克萊相當滿意這個戰果。

法國足球隊隊長麥巴比今站負責舉「格仔旗」。（路透社）

當陸克萊衝線後，法拉利即向他祝賀：「我們終於做到了！」陸克萊連番高呼慶祝，聲音稍微抖震，這名摩納哥車手離開戰車非常激動，振臂後衝向車隊工作人員擁抱，即使中間隔着保安都無損雅興。經歷多年的失望後，陸克萊終在主場踏上頒獎台最高一級，達成兒時夢想，不禁掉下喜悅的眼淚。陸克萊主場稱霸後，保持一貫傳統跳海慶祝，他更先將領隊華沙推進水中，然後完美跳進水裏。

陸克萊達成兒時夢想，主場奪冠。（路透社）

「這一刻畢生難忘！」陸克萊在摩納哥奪冠意義非凡，因為他的賽車生涯一切也源自這地方，他笑言最後2﹑3圈都有小插曲，「直至最後數圈，當我離開隧道時，我看不清前方的路，因為我滿眼都是淚水，我開始對冠軍感到有實感了，我立即壓抑自己的情緒。」

陸克萊跳水慶祝。（路透社）

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