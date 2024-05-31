第九屆港運會｜男子A組兩將齊破800米香港紀錄　屯門區接力奪5金

全港運動會田徑賽事分兩日進行，第二日賽事在5月26日完成。次日賽事的亮點必定是男子A組800米，來自元朗區的KHAN MOHAMMAD KAMRAN與中西區的方賢明由頭鬥到尾，結果雙雙打破塵封25年的香港紀錄。

攝影：梁鵬威



全港運動會田徑賽事在5月26日完成。

第九屆港運會｜田徑場上新人輩出 羅毅謙暴雨中破跳遠紀錄

第九屆港運會田徑次日賽事在灣仔運動場舉行，完成男子5000米﹑男﹑女子各個組別的200米﹑800米﹑跨欄﹑標槍﹑鉛球﹑三級跳﹑女子所有組別跳高﹑女子B﹑C組跳遠，以及男﹑女子所有組別的4X100及4X400米接力。田徑次日早段有微雨，直至中午停雨更曾經放晴，一眾健兒在炎熱及潮濕的情況下作賽，對運動員而言都是個大挑戰。

即使是炎熱及潮濕的天氣，健兒們同樣奮戰。

縱然在甚具挑戰性的情況下，來自元朗區的KHAN MOHAMMAD KAMRAN（金智武）與代表中西區的方賢明依然創下佳績，同屬同一個跑會的二人，在男子A組800米決賽鬥得相當激烈。兩人甫起步已經彈出，首圈已經拋離第3名的跑手約70米，方賢明在大部分時間帶頭，金智武在最後直路發力，稍微反超前方率先衝線，以1分52.08秒完成賽事，方賢明則以0.08秒之差飲恨，屈居亞軍。

KHAN MOHAMMAD KAMRAN（左）與方賢明在男子A組800米決賽由頭鬥到尾。

Karman與方賢明早在首日的初賽已破大會紀錄，今次決賽由頭鬥到尾，兩人互相推動下，雙雙打破梁達威在1999年創下的香港紀錄（1分52.17秒）。當方賢明看到大螢幕打出的時間，確認打破了塵封25年的港績，興奮得互相道賀，再一同看台的觀眾致意。

寫下新香港紀錄，是Karman近年比賽的目標，「其實近2、3年也有破香港紀錄的計劃，但遇着疫情及自己有傷，所以延後了。由上年1月至今，我們每一場也想破香港紀錄，只是每一次都差少少，差一兩步就做到。今次決賽走到最後200米，速度都不是太快，教練叫我們再跑快一點，我與方賢明最後直路再加速，我在衝線時更倒地，當時我都不知道打破紀錄，他（方賢明）告訴我才知道，很高興我們終於做到了。」

二人激戰至最後直路，KHAN MOHAMMAD KAMRAN（左）衝線後倒地。

Karman終於打破香港紀錄，他認為未來有更多機會再改寫港績，「今次以1分52秒完成，尚算滿意，原本想跑1分51秒，所以我認為我們可以跑得更快。」Karman與方賢明現時是香港排名第一及第二的跑手，兩人實力接近，而且具備打破香港紀錄的實力。

香港排名前二的選手激戰下齊破香港紀錄，完賽後互相道賀。

打破香港紀錄，對方賢明曾經是遙不可及，「我在高中800米的時間是2分08秒，當時當然覺得無可能打破香港紀錄，在大學時期練習更多，加上近兩年再努力，時間愈來愈快。不過，上年我的肌腱曾經受傷，要養傷兩個月，其後再回復訓練，曾經擔心過自己能否跑回受傷前的水準，我在傷癒後十分努力訓練，狀態慢慢改善，每個比賽時間都有改善。」

方賢明賽後笑言打破紀錄都只得亞軍，但依然無損他的心情，因為做出好時間遠比獎牌重要，「我知道自己的狀態不錯，一同練習的Karman都是，雖然打破香港紀錄都無法贏金牌，但這是我最開心的第二名，因為做出好時間比獎牌重要。」

方賢明坦言，若然今仗沒有Karman的話，他們都無法打破紀錄，「Karman是十分強勁的跑手，不論在比賽或練習都需要用盡全力才有機會贏過他，而大家都說我們有能力破港績，但一直都做不到，今次終於做到了，所有壓力都全消，希望未來繼續刷新紀錄。」

同屬同一跑會的兩名800米精英，希望繼續改寫香港紀錄。

800米其他組別方面，油尖旺區的關亦然以2分01.75贏得男子B組金牌；屯門區的陳一迅則力壓北區的梁鍵彬在男子C組奪金。女子組800米方面，觀塘區的張嘉敏及鄭斯允包辦女子A組金、銀牌；元朗區的張子悅及屯門區的樊安詠分別奪得女子B、C組的冠軍。

田徑次日賽事仍然有不少市民入場支持自己地區的健兒。

除了男子A組800米的戰況激烈，200米的賽事同樣精彩，來自葵青區的古綽峰以21.92秒率先衝線，贏得男子B組200米的金牌，這名就讀拔萃男書院的港隊青年軍代表，連續兩日出戰略有疲態，今次港運會嘗試打破個人最佳的時間，他同樣對自己當日表現感滿意。男子A組及C組同樣由油尖旺區的跑手封王，A組陳俊浩以21.27秒奪冠；C組的蔣卓熹則以0.1秒力壓九龍城區的對手贏冠軍。

葵青區的古綽峰以21.92秒在男子B組200米奪冠。

兩名港隊代表李紫桃與李巧怡在女子A組200米決賽碰頭，代表屯門區的李巧怡以25.25秒率先衝線，連贏100米及200米的金牌。李巧怡直言今次時間有驚喜，「我本身以100米為主，200米較少跑，好開心今次有大進步，對上一次、一年多前跑出25.77秒，今次在初賽已做到個人最佳，決賽狀態再有提升，所以都滿意今日的表現。」她坦言今次以輕鬆心態出戰港運會，加上在場的氣氛同樣感高興。

李巧怡以輕鬆心態應戰，連奪女子A組100米及200米的冠軍。

女子C組200米方面，早前贏得100米冠軍的黃大仙區代表黃詠瞳，以25.78秒率先衝線，勇奪短跑兩金，加上其後的女子4X100米接力摘銀，一共拿下兩金一銀。B組代表荃灣區的張傲儀同樣蟬聯100米及200米金牌。

代表黃大仙區的黃詠瞳兩日賽事摘下兩金一銀。

香港女子三級跳紀錄保持者陳彥霖，今次港運會代表東區參賽，未遇太大壓力，跳出12.46米，以1.18米之優勢輕鬆贏得女子A組三級程的金牌。代表元朗區的鄧伊程，在女子A組跳高造出1.64米，以0.03秒之差不敵灣仔區的林秀蕾，摘下銀牌。

鄧伊程在女子A組跳高為元朗區增添一面銀牌。

女子標槍的香港紀錄保持者吳其芯，代表九龍城區出戰，擲出40米，不敵深水埗區的招慧欣，摘下女子A組銀牌。女子標槍香港U18紀錄保持者、荃灣區的鄺施愛，以45.46米、0.17米之差擊敗黃大仙區的許鎧珈奪金。

香港紀錄保持者吳其芯在女子A組標槍摘銀。

至於接力方面，屯門區成為大贏家，分別在女子A組4X100、男子C組4X100、男子B組4X400、男子C組4X400及女子C組4X400奪金，加上1銀3銅，接力項目共摘5金1銀3銅。

屯門民政事務專員關可臨頒發女子接力的獎項。

第九屆港運會的田徑項目已經在5月26日圓滿結束，接下來尚有更多精彩激烈的賽事值得留意。如欲重溫田徑兩個決賽日完整片段，可瀏覽香港電台YouTube頻道（可按此）。

所有港運會的決賽設網上直播，港台電視32台也會直播七個體育項目的決賽，更歡迎市民親臨比賽現場，為運動員打氣，感受體育競賽的熾熱氣氛。如欲了解更多第九屆港運會賽程，可瀏覽港運會網站。